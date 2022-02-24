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  4. Yargı dizisi 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük duruşmada ne karar çıkacak?

Yargı dizisi 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük duruşmada ne karar çıkacak?

24.02.2022 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 22. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'da büyük duruşmada karar zamanı geliyor. Ceylin'in Engin'i öldürmekten yargılanacağı büyük duruşma sonunda gelip çatmıştır. Ilgaz, Ceylin'e her koşulda destek verirken Yekta da savaş baltalarını çıkarmış bekliyordur. Duruşmadan ne çıkacak? Ceylin suçlu bulunacak mı?

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 22. yeni bölümüyle 27 Şubat Pazar akşamı ekranlarda olacak.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin’i aklayabilmek adına sınırlarının uçlarında dolaşan Ilgaz için Niyazi’nin ölümü adeta bir şok etkisi yaratır. Ilgaz da, Ceylin de hem adli olarak hem de vicdanen büyük bir vakanın ortasında kalmışlardır.

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Savaş baltalarını iyice bileyen Yekta, ortaya çıktığı gibi hayatına son veren Niyazi’nin ardından Ilgaz ve Ceylin’in savunmalarının zayıfladığını fark eder. Şimdi davasına daha çok asılmak için bilgi toplamak ve bunları delillerle kuvvetlendirmek sırası ondadır.

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Ancak herkesi şok edecek beklenmedik bir hamlenin onların cephesinden geleceğini henüz bilmemektedir.

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Davayı kazanmak için varını yoğunu ortaya seren Ilgaz’ı zorlu bir hazırlık süreci beklemektedir. Bir yandan kendi başına buyruk, Yekta’yı alt edecek ipuçlarının peşinde olan Ceylin’i dizginlemeye çalışırken, bir yandan hukuki kurallar içinde kalmak zorundadır. Ancak bu yolun sonunda ikisi de beklemedikleri yeni bir bilgiyle karşı karşıya kalacak ve zorlu bir kararın eşiğine gelecektir.

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Pınar Deniz Yargı dizisi
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