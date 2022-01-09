Yargı dizisi bu akşam var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her Pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi 2 hafta boyu ekrana gelmemişti. İzleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını merak etmişti ve pek çok dizi yılbaşı sebebiyle tatile girmişti. Peki Yargı dizisi bu akşam var mı?

YARGI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı ekran macerasına iki haftalık ara vermişti. İki haftalığına ekranlarda yer almayan "Yargı" dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Takipçilerinin ilgiyle takip ettiği Yargı 2 hafta süren ara sonrası 15. bölümü ile 9 Ocak 2022 Pazar akşamı seyirciyle yeniden buluşacak.

YARGI DİZİSİNDE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde, Ceylin'in tutuklu yargılanma kararı Ilgaz'da ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratmıştır. Ilgaz hala Ceylin'in suçsuz olduğuna inansa da Ceylin bir türlü parçalarını kafasında birleştiremediği anlar konusunda büyük kararsızlık ve tutarsızlıklar yaşamaktadır. Yekta Tilmen ise, oğlu Engin'in ölümüyle birlikte bütün gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulunmak üzeredir. Engin üzerinden çıkarılan bu adalet savaşı yeni ortaklıklar ile beraber bir çok sürpriz cepheleşmenin de habercisidir.

Duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalmış olan Ilgaz, bu ikileminin yanında artık yeni bir sorun ile de boğuşmak zorundadır. Ceylin'i kurtarmak için tam gaz süren gerçek suçluyu bulma arayışı onu hayatında hiç daha önce karşılaşmadığı bir durumda bırakacaktır.

