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Yargı dizisinde dikkat çeken Atatürk sahnesi: Çok seviyorum Atatürk'ü

07.02.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'daki Atatürk sahnesi son bölüme damga vurdu. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'da Ceylin ile bir kız çocuğu arasında geçen diyalog dikkatleri çekti. Kız çocuğu defterine çizdiği Atatürk resmini göstererek "Çok seviyorum Atatürk'ü" dedi. Dizideki bu sahnenin ise Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırının ardından diziye eklendiği öğrenildi.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 19. yeni bölümüyle 6 Şubat Pazar akşamı seyirci karşısına çıktı. Yargı dizisindeki Atatürk sahnesi geceye damgasını vurdu.

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EK SAHNE ÇEKİLDİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı noktaya dikilen tarihi heykel, halatlarla yıkılmak istenmiş sonrasında halkın büyük bir tepkisi doğmuştu. Yeni bölümü ekranlara gelen Yargı'da ise senaryo akışında olmamasına rağmen ek sahneler çekildi. Başrol olan karakter Ceylin (Pınar Deniz) ile bir kız çocuğu arasında geçen bir diyalog ekrana geldi. Kız çocuğu defterine çizdiği resmi Ceylin'e göstererek "Çok seviyorum Atatürk'ü" dedi. Ceylin ise "Ben de" yanıtını verdi.

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Pınar Deniz Yargı dizisi
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