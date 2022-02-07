Yargı dizisinde dikkat çeken Atatürk sahnesi: Çok seviyorum Atatürk'ü

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 19. yeni bölümüyle 6 Şubat Pazar akşamı seyirci karşısına çıktı. Yargı dizisindeki Atatürk sahnesi geceye damgasını vurdu.

EK SAHNE ÇEKİLDİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı noktaya dikilen tarihi heykel, halatlarla yıkılmak istenmiş sonrasında halkın büyük bir tepkisi doğmuştu. Yeni bölümü ekranlara gelen Yargı'da ise senaryo akışında olmamasına rağmen ek sahneler çekildi. Başrol olan karakter Ceylin (Pınar Deniz) ile bir kız çocuğu arasında geçen bir diyalog ekrana geldi. Kız çocuğu defterine çizdiği resmi Ceylin'e göstererek "Çok seviyorum Atatürk'ü" dedi. Ceylin ise "Ben de" yanıtını verdi.



