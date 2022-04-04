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Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan yeni bir yapımda! Uğur Aslan'ın sunucusu olduğu Afara nasıl bir program? Afara ne zaman başlıyor?

04.04.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinin sevilen karakteri Eren komiser nam-ı diğer Uğur Aslan yeni bir yapımla daha izleyicisinin karşısına çıkacak. Kanal D'nin fenomen yapımı Yargı'nın oyuncusu Uğur Aslan yine aynı kanalda yayınlanacak olan Afara adlı programın sunucusu oldu. Uğur Aslan'ın takipçileri bu haber sonra Afara hakkında araştırmalara başladı. İşte haberin detayları!

Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan yeni bir yapımda! Uğur Aslan'ın sunucusu olduğu Afara nasıl bir program? Afara ne zaman başlıyor?

Kanal D yeni bir yapımla daha yeni sezona merhaba demeye hazırlanıyor. Afara adlı müzik ve eğlence programının sunuculuğunu Yargı dizisinin sevilen oyuncusu Uğur Aslan üstelenecek. Afara'nın yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği programın ilk tanıtımı yayınlandı. Uğur Aslan'ın sunumunu yapacağı Afara programı hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilir misiniz...

AFARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ünlü oyuncu Uğur Aslan’ın sunumuyla ekranlara gelecek olan Afara'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Programa her hafta katılacak olan ünlü konuklar eşliğinde ve onların şarkılarıyla izleyiciye unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

AFARA NASIL BİR PROGRAM?

Kanal D’de yayın hayatına başlayacak olan Afara programının sunuculuğunu sevilen isim Uğur Aslan’ın yapacak. Afara, yeni müzik ve eğlence programı olarak ekranlara gelecek. Afara çok yakında izleyicisi ile buluşmayı planlıyor.

YARGI'NIN EREN KOMİSERİ UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan, d. 9 Şubat 1972 yılında Hatay Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Aslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro Bölümüne bağlı oyunculuk eğitimi aldı.

Uğur Aslan, ilk oyunculuk deneyimine Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz Oyun adlı oyunu ile adım attı. Oyunculuk dışında müzik ile de ilgilendiğini ve boş vakitlerinde keman ve ney çaldığını belirten Aslan, "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatro performansı ile seyirci karşısında yer aldı. Ayrıca özel bir üniversitede oyunculuk dersi vermektedir.

UĞUR ASLAN EVLİ Mİ?

Uğur Aslan, 1999 yılında senarist Sema Ergenekon ile evlendi. Aslan'ın ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu bulunmaktadır. TUğur Aslan, günümüzde, Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Komiser Eren rolünü canlandırmaktadır.

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Yargı dizisi
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