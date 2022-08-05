Yargı dizisinin genç oyuncusu Ece Yüksel, çocukluk aşkıyla evlendi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde İnci rolü oynayan ve aynı zaman Aşk 101'de rol alan genç oyuncu Ece Yüksel, evlendi. 24 yaşındaki oyuncu, uzun yıllardır birlikte olduğu Martin Wevers ile nikah masasına oturdu.
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla gündeme gelen Yüksel, 4 Haziran'da evlilik yolunda ilk adımı atarak Wevers ile nişanlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden genç oyuncu, aile arasında sade bir törenle de evlendi.
21 Haziran'da Instagram hesabından bir paylaşım yaparak nişanlandığını duyuran Ece Yüksel, "4 Haziran'da nişanlandık. Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" demişti.
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