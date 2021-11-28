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Yargı dizisinin komiseri Eren Duman kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında ve nereli?

28.11.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Aslan, fenomen dizi Yargı'da komiser Eren Duman karakterine hayat veriyor. Her pazar akşamı seyircilerle buluşan Yargı dizisinin oyuncuları da dizi kadar konuşuluyor. Yargı dizisinin Eren'i sosyal medyada gündem oldu. Uğur Aslan Çukur, Siyah Beyaz Ask, Kara Sevda, Kuruluş Osman gibi projelerde rol aldı.

Yargı dizisinin komiseri Eren Duman kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında ve nereli?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde komiser Eren Duman rolüne hayat veren Uğur Aslan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Dram, psikolojik gerilim dizisi Yargı 19 Eylül 2021 'den beri ekranlarda yer alıyor. Peki Yargı dizisinin komiseri Eren Duman kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Yargı dizisinin komiseri Eren Duman kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında ve nereli?

UĞUR ASLAN KİMDİR?

9 Şubat 1972 Hatay, Kumlu doğumlu Uğur Aslan 49 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Uğur Aslan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalını tamamladı. Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla tiyatro ve dizi projesinde yer aldı. Uğur Aslan 2017-2018 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Burak Özçivit, Neslihan Atagül'ün yer aldığı Kara Sevda dizisinde Fikret rolüne hayat verdi. Fenomen dizi Çukur'da ise 'Emir Varol' rolü ile boy gösterdi.

Uğur Aslan 41. Altın Kelebek Ödülleri‘nde En İyi Senarist Ödülü kazanan Sema Ergenekon ile evlidir. Sema Ergenekon şimdilerde Yargı dizisinin senaryosunu kaleme alıyor. Uğur Aslan Instagram'da, 'uguraslanofficial' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 359 bin takipçisi bulunuyor.

Yargı dizisinin komiseri Eren Duman kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında ve nereli?

UĞUR ASLAN DİZİLER

  • 2021 Yargı
  • 2020 Çukur - Emir Varol
  • 2019 Kuruluş Osman
  • 2017 Siyah Beyaz Ask
  • 2017-2018 Kara Sevda
  • 2014 -2015 Karadayı
  • 2013 Kayıp
  • 2010-2012 Yer Gök Aşk
  • 2009 Aile Reisi
  • 2008 Derdest
  • 2005 Gümüş
  • 2005 Ofis İşi
  • 2005 Kale İçi

UĞUR ASLAN TİYATRO OYUNLARI

Keşanlı Ali Destanı
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
Gözlerimi Yaparım Vazifemi Yaparım
Muhbir
Azizname
Şahları da Vururlar
Bir Şehnaz Oyun
Kısasa Kısas
Hamlet
Macbeth
Antigone
Bekleyenler

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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