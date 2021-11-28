Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde komiser Eren Duman rolüne hayat veren Uğur Aslan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Dram, psikolojik gerilim dizisi Yargı 19 Eylül 2021 'den beri ekranlarda yer alıyor. Peki Yargı dizisinin komiseri Eren Duman kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
9 Şubat 1972 Hatay, Kumlu doğumlu Uğur Aslan 49 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Uğur Aslan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalını tamamladı. Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla tiyatro ve dizi projesinde yer aldı. Uğur Aslan 2017-2018 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Burak Özçivit, Neslihan Atagül'ün yer aldığı Kara Sevda dizisinde Fikret rolüne hayat verdi. Fenomen dizi Çukur'da ise 'Emir Varol' rolü ile boy gösterdi.
Uğur Aslan 41. Altın Kelebek Ödülleri‘nde En İyi Senarist Ödülü kazanan Sema Ergenekon ile evlidir. Sema Ergenekon şimdilerde Yargı dizisinin senaryosunu kaleme alıyor. Uğur Aslan Instagram'da, 'uguraslanofficial' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 359 bin takipçisi bulunuyor.
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