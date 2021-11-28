Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde komiser Eren Duman rolüne hayat veren Uğur Aslan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Dram, psikolojik gerilim dizisi Yargı 19 Eylül 2021 'den beri ekranlarda yer alıyor. Peki Yargı dizisinin komiseri Eren Duman kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

UĞUR ASLAN KİMDİR?

9 Şubat 1972 Hatay, Kumlu doğumlu Uğur Aslan 49 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Uğur Aslan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalını tamamladı. Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla tiyatro ve dizi projesinde yer aldı. Uğur Aslan 2017-2018 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Burak Özçivit, Neslihan Atagül'ün yer aldığı Kara Sevda dizisinde Fikret rolüne hayat verdi. Fenomen dizi Çukur'da ise 'Emir Varol' rolü ile boy gösterdi.

Uğur Aslan 41. Altın Kelebek Ödülleri‘nde En İyi Senarist Ödülü kazanan Sema Ergenekon ile evlidir. Sema Ergenekon şimdilerde Yargı dizisinin senaryosunu kaleme alıyor. Uğur Aslan Instagram'da, 'uguraslanofficial' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 359 bin takipçisi bulunuyor.

UĞUR ASLAN DİZİLER

2021 Yargı

2020 Çukur - Emir Varol

2019 Kuruluş Osman

2017 Siyah Beyaz Ask

2017-2018 Kara Sevda

2014 -2015 Karadayı

2013 Kayıp

2010-2012 Yer Gök Aşk

2009 Aile Reisi

2008 Derdest

2005 Gümüş

2005 Ofis İşi

2005 Kale İçi

UĞUR ASLAN TİYATRO OYUNLARI

Keşanlı Ali Destanı

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

Gözlerimi Yaparım Vazifemi Yaparım

Muhbir

Azizname

Şahları da Vururlar

Bir Şehnaz Oyun

Kısasa Kısas

Hamlet

Macbeth

Antigone

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