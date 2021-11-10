Yargı dizisinin Zafer'i bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

Ali Seçkiner Alıcı, Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Zafer Erguvan rolüne hayat veriyor. Ali Seçkiner Alıcı oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla dizi, film ve tiyatro projesinde yer almış olmasının yanı sıra birçok şarkı çalışmasına da imza atmış. Reyting rekortmeni Yargı dizisinin Zafer'i, Ali Seçkiner Alıcı'nın geçmişte hangi dizide oynadığını görenler şoke oldu.

YARGI'NIN ZAFER'İ 'ALİ SEÇKİNER ALICI' BAKIN HANGİ DİZİDE OYNAMIŞ

Ali Seçkiner Alıcı 29 Mart 1993 - 13 Ocak 1999 yılları arasında yayınlanan ve ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan "Ferhunde Hanımlar" dizisinde "Eşber" karakterine hayat verdi. Oyuncu kadrosunda Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal, Tamer Karadağlı, Turgay Tanülkü gibi isimlerin yer aldığı Ferhunde Hanımlar dizisi 7 sezon boyunca bin 69 bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı.

Oyunculuk kariyeri boyunca aktif olan Alıcı, başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Arıza dizisinde Hasan Kırbaş rolünü oynadı.

ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR?

3 Temmuz 1965 Kars doğumlu Ali Seçkiner Alıcı 56 yaşındadır. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümünü tamamlayan Ali Seçkiner Alıcı 1989'a kadar müzik öğretmenliği yaptı. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde, Halk Evleri Sanat Atölyelerinde toplu ve bireysel ses dersleri verdi.

ALİ SEÇKİNER ALICI ŞARKILARININ BİR KISMI

Erzurum Çarşı Pazar

Bozlak

Abaro

Turnalar Semahı

Sabahın Seherinde

Yemen

Ankara'da Yedim Taze Meyveyi

Kiziroğlu

Zahid

Yemen

Oğul Eminem

Çanakkale

ALİ SEÇKİNER ALICI TİYATRO OYUNLARI

Bir Alaturka Hikayet / Müzik - 2019 Sahnede

Azizname / Oyuncu - 2015 Sahnede

Selamün Kavlen Karakolu / Oyuncu

Zübük / Oyuncu / Müzik

Giderayak / Müzik

ALİ SEÇKİNER ALICI FİLM VE DİZİLER

Yargı (TV Dizisi 2021)

Between Two Dawns / İki Şafak Arasında (Orhan, Sinema Filmi 2021)

10 Bin Adım (Esnaf, TV Dizisi 2021)

50M2 (Azrail, TV Dizisi 2021)

Arıza (Hasan Kırbaş, TV Dizisi 2020-2021)

Sardunya (Nadir, Sinema Filmi 2020)

Dur Bak Dinle Geç (Kısa Film 2020)

Bir Aile Hikâyesi (Şakir Mutlu, TV Dizisi 2019)

Söz Senettir (İdris, Sinema Filmi 2019)

Şahsiyet (Naim, TV Dizisi 2018)

Bizim İçin Şampiyon (Hasan Karataş, Sinema Filmi 2018)

Yüz Yüze (TV Dizisi 2017)

Anons (Reha, Sinema Filmi 2017)

Komşu Köyün Delisi (Aşık Kalender, 2009)

Saksıdaki Ağaç (Aşık Deruni, TV Dizisi 2000)

Ferhunde Hanımlar (Eşber, TV Dizisi 1993)

