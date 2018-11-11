Yargı dünyasının acı günü

İZMİR, (DHA)- İZMİR Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli (54), hayatını kaybetti. Telli, 6 aydır pankreas kanseri tedavisi görüyordu.
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli, vefat etti. Cenazesi İzmir Bölge İdare Mahkemesi önünde yarın saat 14.00'te yapılacak tören sonrası, ikindi namazının ardından Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile Doğançay Mezarlığı'na defnedilecek.
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