Yargı Eleştirisi Nedeniyle AKP’den İhraç Edilecek mi?

Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), partinin kuruluşunda rol alan Diyarbakır eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ın ihracı için disiplin sürecini başlattı.

AKP kurucularından Bülent Arınç’ın yargıya yönelik reform talebinin ardından TBMM eski Başkanı sıfatıyla bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’ndan istifa etmesinden sonra Arslan için de disiplin süreci işletme kararı geldi.

Bir yandan sosyal medyada Melih Gökçek gibi isimlerce Arınç’ın AKP’den gönderilmesi gerektiği görüşü dillendirilirken, bir başka parti kurucusu için böyle bir karar alındığı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı’nın haberi itibarıyla Erdoğan’ın başkanlığındaki AKP MYK’nın bugünkü toplantısında 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili Arslan’ın ihraç talebiyle disipline oy birliğiyle sevk edildiği bildirildi.

Arslan’ın oğlu Ali İhsan Arslan ise, şu anda AKP Ankara Milletvekili olarak görev yapıyor.

AKP parti tüzüğü çerçevesince Arslan hakkında kınama cezası verilmesi de mümkün ancak kulislerde Arslan’ın partiden ihraç işlemi uygulanabileceği ifade edildi.

Arslan, Erdoğan’ın bizzat başlattığı reform ihtiyacı tartışması üzerine BBC Türkçe’ye verdiği röportajda, “15 Temmuz kimyamızı bozdu, can havliyle FETÖ'nün yargıdaki taktiklerini kullandık” gibi eleştirilerde bulunmuştu.

Arslan, 2001'de AKP’nin kuruluş sürecinde Erdoğan’a yakınlığıyla tanıyordu.

