HABER

Yargı Etiği Kurulundan "plaket" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Yargı Etiği Kurulu, hakim ve savcıların, konuşmacı olarak katıldıkları konferanslarda, eğitim çalışmalarında plaket almalarını etik değerlere aykırı bulmadı - Karardan: - "Cumhuriyet savcısı mesleki bilgilendirme çalışmasının bitiminde belirtilen sınırlamalar dahilinde plaket alabilir. Ulaşım giderleri ile misafirperverlik seviyesinin olağan ve mütevazı sınırlarını aşmayan ağırlama ve konaklamanın düzenleyici kurumlar tarafından karşılanması da Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri’nin hükmünü ihlal etmez"

KEMAL KARADAĞ / AYLİN SIRIKLI DAL - Yargı Etiği Kurulu, hakim ve savcıların, konuşmacı olarak katıldıkları konferanslarda, eğitim çalışmalarında plaket almalarının etik değerlere aykırı olmadığına hükmetti.

Yargıtayda yürütülen Yargı Etiği Reformu çalışmaları kapsamında geçen yıl kurulan Yargı Etiği Kurulu, hakimlerin davranışlarının etik olup olmadığı konusunda kararlar veriyor.

Alınan bilgiye göre, Yargı Etiği Kuruluna başvuran Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Türkiye Barolar Birliği ile baroların iş birliğinde, avukatlara yönelik hafta sonları düzenlenen mesleki bilgilendirme toplantılarına konuşmacı olarak katılmasının yargı etiği ilkelerine uygun olup olmadığı konusunda tavsiye istedi.

Kurul, hakim ve savcıların bu tür faaliyetlere belirlenen ilkeler kapsamında katılabileceğine, toplantılar sonrasında tüm katılımcılara verilen plaketlerin alınmasının da etik kurallara aykırı olmadığına hükmetti.

Kurulun bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindeki kararında, Türkiye Barolar Birliği ile baroların iş birliğinde düzenlenen eğitim çalışmalarında konuşmacıların mesleki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı, ayrıca bir ücret ödenmediği, programın soru cevap ve plaket takdimi ile sona erdiğinin inceleme sonucu anlaşıldığı belirtildi.

Eğitim seminerlerine hakim ve savcıların dışında akademisyenlerin, belli bir mesleki bilgi ve deneyimi bulunan hukukçuların da konuşmacı olarak davet edilebildiği aktarılan kararda, bazı zamanlarda toplantılara ilişkin ses ve görüntülerin sosyal medya üzerinden de paylaşıldığı bildirildi.

Seminer için cumhuriyet savcısına "konferans ücreti", "huzur hakkı" ya da benzeri isimler adı altında bedel ödenmediği kaydedilen kararda, sadece ulaşım ve konaklama ücretinin düzenleyici kurumlar tarafından karşılandığı anlatıldı.

Kararda, söz konusu eğitim çalışmalarına cumhuriyet savcısının sağladığı katkının, gelir getiren ya da mali bir menfaat sağlayan karakteristik özelliği bulunmadığı vurgulandı.

- "Etik davranış ilkelerinin hükmünü ihlal etmez"

Yargıtay Cumhuriyet Savcısının, katıldığı eğitim çalışması sonunda tüm konuşmacılara verilen plaketi almasının maddi değer taşımayan, sembolik veya hatıra kabilinden bir şey olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkati çekilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Cumhuriyet savcısı mesleki bilgilendirme çalışmasının bitiminde belirtilen sınırlamalar dahilinde plaket alabilir. Ulaşım giderleri ile misafirperverlik seviyesinin olağan ve mütevazı sınırlarını aşmayan ağırlama ve konaklamanın düzenleyici kurumlar tarafından karşılanması da Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri'nin hükmünü ihlal etmez."

Mesleki bilgilendirme toplantısının, niteliği itibarıyla kamunun erişimine açık olduğu belirtilen kararda, program sırasında alınan ses ve görüntülerin sosyal medya aracılığıyla oldukça geniş bir kitleye ulaşma ihtimalinin bulunduğuna işaret edildi.

Kararda, başvurucunun, mesleğin onurunu, bağımsızlığını, tarafsızlığını zedeleyecek açıklama ve görüş bildirmekten kaçınması gerektiğinin altı çizildi.

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
Mizah ustasından gençlere tavsiyelerMizah ustasından gençlere tavsiyeler
Binali Yıldırım'a meşaleli karşılamaBinali Yıldırım'a meşaleli karşılama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
plaket Yargı Etiği Kurulu Yargıtay

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.