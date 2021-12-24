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Yargı, Hükümet Konağı’nın TÜGVA’ya verilmesinin yürütmesini durdurdu

24.12.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat İdare Mahkemesi, inşaat olarak başlayan Kırşehir Hükümet Konağı’nın TÜGVA’ya verilmesine ilişkin yürütmesini durdurdu, Kırşehir Belediyesi bunun üzerine inşaatı mühürledi.

Yozgat İdare Mahkemesi, 2017 yılında “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yenisi yapılmaya başlanan Kırşehir Hükümet Konağı inşaatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetimindeki TÜGVA'ya devredilerek yurda dönüştürülmesi işleminin yürütmesini durdurdu. Kırşehir Belediyesi, davaya açan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin başvurusu üzerine inşaatı mühürleyerek durdurdu.

Kırşehir’in Aşıkpaşa Mahallesi’nde bulunan ve imar planında "resmi kurum alanı" fonksiyonunda bulunan Hükümet Konağı’nın 2017 yılında yıkılarak yenilenmesine karar verilmişti. İnşaat devam ederken, Hükümet Konağı’nın TÜGVA'ya devredilmesine ve yurda dönüştürülmesine karar verilmişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bunun üzerine Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurarak yapı ruhsatının iptalini istedi. Ancak müdürlük, Mimarlar Odası’na süresi içinde yanıt vermedi. Bunun üzerine oda avukatları, başvurunun zımnen reddi işleminin yürütmesinin durdurulması talebiyle yargıya başvurdu.

Yozgat İdare Mahkemesi, işlemin hukuka açıkça aykırılık bulunduğunu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini belirterek dava konusu işlemin yürütmesini durdurdu.

Mimar Odası: Kamu yararına aykırı

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Kırşehir Merkez Hükümet Konağı inşaatı olarak başlanan inşaatın, öğrenci yurdu inşaatı olarak devam ettiğini ifade etti. Candan, şu değerlendirmeyi yaptı

“Öğrenci yurdu kullanımına alanın konumu itibariyle ihtiyaç bulunmadığı Temsilciğimiz tarafından defalarca dile getirilmiştir. Bu alan Vilayet Binası yapılmak üzere seçilmiş ve plan değişikliği yapılarak Vilayet binasının inşasına uygun hale getirilmiştir. Kentin merkezinde vilayet binası inşası başlayınca, yurt olarak dönüştürülmesi kabul edilemez, mevcut alt yapı ve oluşacak ilave trafik bu yoğunluğu kaldıracak durumda değildir. Üniversite Kampus Yerleşkesi içinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtlarının kapasitesi henüz doldurulamamışken şehir merkezinde bulunan bu inşaatın öğrenci yurdu yapılması kamu yararına aykırıdır.”

Şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararını aykırı olması nedeniyle Hükümet Konağı inşaatının yurda dönüştürülmesini yargıya taşıdıklarını belirten Candan, “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hinterlandımızdaki illerde de mücadeleye devam ediyoruz, kamu kaynaklarının gerici vakıflara peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Candan, yürütmeyi durdurma kararının ardından inşaatın durdurulması için Kırşehir Belediyesi’ne resmi yazıyla başvurduklarını kaydetti. Bunun üzerine belediyenin Atatürk'ün Kırşehir’e gelişinin 102. yılında inşaatı mühürleyerek durdurduğunu ifade eden Candan, “Görevlerini hızla yapan Kırşehir Belediyesine, süreci yakın takip eden Kırşehir temsilciliğimize teşekkür ediyoruz. Kazanan Kırşehir, kazanan kamu yararı oldu” dedi.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe

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