Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Amerikalı rahip Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin, "İhtiyaç halinde yapılan şeylerdir, dosyaya bakan savcı değil. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür." dedi.
Bakan Gül, Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya gelerek, soruları yanıtladı.
Bir gazetecinin Amerikalı rahip Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği yönündeki haberleri hatırlatması üzerine Gül, "Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeylerdir. Ama dosyaya bakan savcı değil, bildiğim kadarıyla. İzmir'de Başsavcının yapmış olduğu tasarruflardır. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür." değerlendirmesinde bulundu.
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