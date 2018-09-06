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"Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "(Rahip Brunson davası savcısının görev yerinin değiştirilmesi) İhtiyaç halinde yapılan şeylerdir, dosyaya bakan savcı değil. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Amerikalı rahip Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin, "İhtiyaç halinde yapılan şeylerdir, dosyaya bakan savcı değil. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür." dedi.

Bakan Gül, Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya gelerek, soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin Amerikalı rahip Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği yönündeki haberleri hatırlatması üzerine Gül, "Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeylerdir. Ama dosyaya bakan savcı değil, bildiğim kadarıyla. İzmir'de Başsavcının yapmış olduğu tasarruflardır. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür." değerlendirmesinde bulundu.

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Adalet Bakanı Gül Rahip Andrew Brunson Yargı muhabirleriyle toplantı

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