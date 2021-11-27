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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den evlilik itirafı

27.11.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Aşkın Kıyameti' adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, önceki akşam Afara - Bir Arabesk Müzikali çıkışı görüntülendi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den evlilik itirafı

Yargı dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Sevgilisi Yiğit Kirazcı ile Afara - Bir Arabesk Müzikali'nde objektiflere takılan Deniz'in neşeli halleri dikkat çekti.

SnobMagazin'in haberine göre, ünlü oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında kısa süreli şok yaşadı. Deniz, "Evlilik yok. Henüz erken" dedi. Yiğit Kirazcı ise, "Zaman gösterecek. Şu sıralar yoğun çalışıyoruz" şeklinde kaçamak cevap verdi.


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Pınar Deniz
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