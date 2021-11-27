Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den evlilik itirafı

Yargı dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor.

Sevgilisi Yiğit Kirazcı ile Afara - Bir Arabesk Müzikali'nde objektiflere takılan Deniz'in neşeli halleri dikkat çekti.

SnobMagazin'in haberine göre, ünlü oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında kısa süreli şok yaşadı. Deniz, "Evlilik yok. Henüz erken" dedi. Yiğit Kirazcı ise, "Zaman gösterecek. Şu sıralar yoğun çalışıyoruz" şeklinde kaçamak cevap verdi.



