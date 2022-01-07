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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den yıllar sonra gelen Kaan Urgancıoğlu itirafı!

07.01.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana getirilen Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, partneri Kaan Urgancıoğlu hayalini ilk kez açıkladı. Hakan Gence'nin programına konuk olan Pınar Deniz, lisedeyken Halit Ergenç ile rol almak istediğini söylediğini açıkladı. Deniz, "Ben çok inanıyorum ağzımızdan çıkan şeylerin ya da yazdığımız şeylerin evrene gittiğine." dedi.

Yargı dizisinin yıldızları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz, Hakan Gence'nin YouTube programına konuk oldu. Sempatik tavırları ile dikkat çeken ikiliden Pınar Deniz, yıllar sonra yaptığı Halit Ergenç itirafı ile gündem oldu.

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Küçük yaşlarda günlük tuttuğunu ve yapmak istediklerini yazıya döktüğünü söyleyen Pınar Deniz, şu ifadeleri kullandı:

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"Ben çok inanıyorum ağzımızdan çıkan şeylerin ya da yazdığımız şeylerin evrene gittiğine. Bir defterim var geçen sene buldum. Ne yazdığını söylemeyeceğim. Defteri ikiye ayırmışım yazmışım. Bu güne kadar yazdığım tek şey dışında hepsi gerçekleşti." dedi.
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Daha sonra araya giren Kaan Urgancıoğlu, Kampüsistan'da oynadığı zamanlara atıfta bulunarak güldürdü. Pınar Deniz de partnerinin sözlerin esprili bir dille yanıt verdi.

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Halit Ergenç ile ilgili kurduğu hayalin gerçek olduğunu açıklayan Deniz, "Lisedeyim, Muhteşem Yüzyıl ilk bölüm... Halit Ergenç'i gördüm dedim ki 'Ben oyuncu olsam Halit Ergenç ile oynamak isterdim' Sonra Vatanım Sensin'de Halit abi ile oynadım" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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