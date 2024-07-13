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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz imaj tazeledi! Son hali hiç beğenilmedi

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz imaj tazeledi! Son hali hiç beğenilmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.07.2024 08:05
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Pınar Deniz uzun zamandır kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Sevgilisi ile çıktığı tatilden romantik anlarını da paylaşmaktan çekinmeyen Deniz bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle gündem oldu. Ünlü ismin son hali hiç beğenilmedi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz imaj tazeledi! Son hali hiç beğenilmedi

MYNET- Son olarak Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin Erguvan karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz dizisinin final yapmasının ardından soluğu sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte tatilde aldı.

Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Pınar Deniz, bu kez de radikal imaj değişikliği ile dikkat çekti. Saçlarına Afrika örgüsü yaptıran ünlü oyuncunun yeni halini görenler adeta tanımakta zorlandı.

pınar kaan

Ünlü oyuncu yeni tarzını gösterdiği son paylaşımına "tatil kafası" notunu düştü.

pınar deniz

YORUM YAĞDI

Pınar Deniz'in yeni imajını görenler ise; 'Ay tanıyamadım', 'Başka biri gibi', 'Kendini çirkinleştirme', 'Hiç yakışmamış', 'eski halin daha iyi' gibi yorumlar yapıldı.


Express
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Pınar Deniz
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