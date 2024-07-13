Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz imaj tazeledi! Son hali hiç beğenilmedi

MYNET- Son olarak Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin Erguvan karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz dizisinin final yapmasının ardından soluğu sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte tatilde aldı.

Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Pınar Deniz, bu kez de radikal imaj değişikliği ile dikkat çekti. Saçlarına Afrika örgüsü yaptıran ünlü oyuncunun yeni halini görenler adeta tanımakta zorlandı.

Ünlü oyuncu yeni tarzını gösterdiği son paylaşımına "tatil kafası" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Pınar Deniz'in yeni imajını görenler ise; 'Ay tanıyamadım', 'Başka biri gibi', 'Kendini çirkinleştirme', 'Hiç yakışmamış', 'eski halin daha iyi' gibi yorumlar yapıldı.



