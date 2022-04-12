Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozunu paylaştı! Serseri serbest stiline yorum yağdı

Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Nazlı rolü ile beğenileri toplamıştı. Şimdilerde her pazar akşamı ekranlara gelen Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşan Deniz, sosyal medyadan tarzını konuşturdu.

PINAR DENİZ'İN STİLİNE YORUM YAĞDI

Mini şortlu pozunu paylaşan Deniz, "Çantamın fermuarı hep açıktır çünkü serseri serbest stilim." ifadelerini düştü.

Deniz'in hayranları beğeni butonunu çökertti.



Oyunculuğu ve güzelliğiyle baş döndüren Pınar Deniz çok sayıda projede başrol aldı.



Ayrıca oyunculuk alanında birden fazla ödülün sahibi oldu.



Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde sütyensiz poz vermiş ve o poza, "Saçmaladı artık", "Çok açma bence" tarzında yorumlar gelmişti.

28 yaşındaki Pınar Deniz 1,68 boyundadır.





