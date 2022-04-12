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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozunu paylaştı! Serseri serbest stiline yorum yağdı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozunu paylaştı! Serseri serbest stiline yorum yağdı

12.04.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı günden beri seyircinin ilgisini kaybetmeyen popüler dizi Yargı, reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Dizide Ceylin rolüne hayat veren Pınar Deniz, sosyal medyada mini şortlu pozunu paylaştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozunu paylaştı! Serseri serbest stiline yorum yağdı

Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Nazlı rolü ile beğenileri toplamıştı. Şimdilerde her pazar akşamı ekranlara gelen Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşan Deniz, sosyal medyadan tarzını konuşturdu.

PINAR DENİZ'İN STİLİNE YORUM YAĞDI

Mini şortlu pozunu paylaşan Deniz, "Çantamın fermuarı hep açıktır çünkü serseri serbest stilim." ifadelerini düştü.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozunu paylaştı! Serseri serbest stiline yorum yağdı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozunu paylaştı! Serseri serbest stiline yorum yağdı

Deniz'in hayranları beğeni butonunu çökertti.
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozunu paylaştı! Serseri serbest stiline yorum yağdı

Oyunculuğu ve güzelliğiyle baş döndüren Pınar Deniz çok sayıda projede başrol aldı.
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozunu paylaştı! Serseri serbest stiline yorum yağdı

Ayrıca oyunculuk alanında birden fazla ödülün sahibi oldu.
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozunu paylaştı! Serseri serbest stiline yorum yağdı

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde sütyensiz poz vermiş ve o poza, "Saçmaladı artık", "Çok açma bence" tarzında yorumlar gelmişti.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozunu paylaştı! Serseri serbest stiline yorum yağdı

28 yaşındaki Pınar Deniz 1,68 boyundadır.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozunu paylaştı! Serseri serbest stiline yorum yağdı

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz mini şortlu pozunu paylaştı! Serseri serbest stiline yorum yağdı

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yargı dizisi
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