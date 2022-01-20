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Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

20.01.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği Çınar karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Arda Anarat'ın kim olduğunu duyan şaşıp kaldı.

Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi, Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Çınar' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Arda Anarat'ın, aslında kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

1999 yılında İstanbul'da doğan Arda Anarat, aslen Samsun Bafralı.

Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

Fransız Lisesi'ni bitiren Anarat, çocuk yaşta kamera karşısına geçti.

Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Çukur gibi projelerde rol alan Anarat hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

MEĞER HERKES TANIYORMUŞ

Anarat, 2011 yılında yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle, ekran macerasına adım attı.

Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

Hürrem Sultan'ın oğlu olan Şehzade Mehmed karakterini, Gürbey İleri canlandırıyordu. Ancak çocukluk haline Arda Anarat hayat vermişti.

Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

Arda Anarat, şimdilerde Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi 'Çınar' olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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