Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat bakın kim çıktı! Görenler şaşkına döndü

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi, Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Çınar' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Arda Anarat'ın, aslında kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

1999 yılında İstanbul'da doğan Arda Anarat, aslen Samsun Bafralı.

Fransız Lisesi'ni bitiren Anarat, çocuk yaşta kamera karşısına geçti.

Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Çukur gibi projelerde rol alan Anarat hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

MEĞER HERKES TANIYORMUŞ

Anarat, 2011 yılında yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle, ekran macerasına adım attı.

Hürrem Sultan'ın oğlu olan Şehzade Mehmed karakterini, Gürbey İleri canlandırıyordu. Ancak çocukluk haline Arda Anarat hayat vermişti.

Arda Anarat, şimdilerde Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi 'Çınar' olarak seyirci karşısına çıkıyor.



