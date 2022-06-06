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Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı...

06.06.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Caner Erkin eşi ünlü oyuncu Şükran Ovalı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. 2017 yılında Caner Erkin ile dünyaevine giren Şükran Ovalı, son olarak Instagram hesabından yaptığı bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti. Bir çocuk annesi olan Ovalı'nın fit vücudu dikkat çekti.

Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı...

37 yaşındaki güzel oyuncu Şükran Ovalı, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest eden isimler arasında yer alıyor. Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında evlenen ve bir de çocuk sahibi olan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak eşiyle ve çocuğuyla çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

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SAVCI DERYA KARAKTERİYLE BÜYÜLÜYOR

Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Derya karakteriyle tüm Türkiye'ye adından söz ettiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, performansıyla herkesi büyüleyen isimler arasında yer alıyor. Oyunculuğunun yanı sıra paylaşımlarıyla da dikkat çeken Ovalı'nın her paylaşımı ayrı olay yaratıyor.

BİKİNİLİ POZLARIYLA FİT VÜCUDUNU SERGİLEDİ

37 yaşındaki güzel oyuncu Şükran Ovalı, tatil sezonunu açtı. Dizilerdeki oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Ovalı'nın paylaşımı olay oldu.

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Eşi ve çocuğuyla çıktığı tatilden bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Şükran Ovalı, fiziğiyle adeta mest etti.

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Bikinili cesur pozlarıyla sosyal medyayı adeta sallayan Şükran Ovalı'nın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Şükran Ovalı Caner Erkin Yargı dizisi
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