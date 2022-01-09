Yargı'nın Eren'i Uğur Aslan eşiyle romantik karesini paylaştı! Uğur Aslan'ın eşi de tanıdık

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı dizisinin oyuncuları ve özel hayatları da merak ediliyor. Başrolleri Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile paylaşan Uğur Aslan, sosyal medya hesabından eşiyle aşk dolu bir pozunu paylaştı.

'Yargı' dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim eşiyle pozuna kalp emojisi koydu. Uğur Aslan'ın gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncunun rol arkadaşları Mehmet Yılmaz Ak, Başak Gümülcinelioğlu da mutluluk pozuna kayıtsız kalamadı. Emojiler paylaşan arkadaşlarının dışında Aslan'ın hayranları da fotoğrafa "İkisi de çok yetenekli, biri yazıyor biri oynuyor" yorumlarında bulundu.



