Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan ''Bu bir itiraftır'' deyip her şeyi anlattı!

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Uğur Aslan, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

''FARKINA VARILMAMIŞ OLMAK ÜZÜCÜ''

Uzun yıllardır oyunculuk yapmasına rağmen tanınırlığının yeni yeni artması hakkında konuşan Uğur Aslan, bugüne kadar sektörde yaşadığı bazı sıkıntıları anlatarak sitem etti. İşte Uğur Aslan'ın o sözleri...

Bunu bir itiraf olarak anlatayım. Çok da küsen, darılan bir yapım yoktur. Ben kendimi oyunculuk mesleğinde hep donatmaya çalıştım. Mesela bir oyuncu, enstrüman çalabilmeli, at binebilmeli, spor anlamında aktif olabilmeli. Ben ney de üflüyorum, keman da çalıyorum, geleneksel savaş sanatlarıyla da ilgileniyorum. Ortaya koyduğunuz çaba sonuç da bulsun istiyorsunuz haklı olarak. Ama sektörün yaptığı ısrar, sizin kenarda bekletilmenize sebep oluyor. Farkına varılmamış olmak ve sahip olduğun değerlerin yok sayılması üzücü...

'ŞARKILAR BİZİ SÖYLER' İTİRAFI

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın sunumuyla gerçekleşen Şarkılar Bizi Söyler programında gösterdiği sahne performansıyla büyük ses getiren Uğur Aslan, yıllardır çabaladığı halde, bir talk show programında fark edildiğini belirterek ''Popüler bir içeriğin içinde kendime bir alan buldum ama orada yaptığım her şey, biriktirdiğimin bir sonucuydu. Ama izleyici, 'Bir dakika ya! Adam şarkı söyleyebiliyor, oyunculuğu da iyi' diyor ve gün sonunda, sana hakkını teslim ediyor. Bunu 50 yaşında yapıyor ama çok da önemli değil. Keşke o çaba ve gayreti gösteren insanlar, çok daha çabuk karşılık bulabilse.'' ifadelerini kullandı.



