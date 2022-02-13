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Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Uluorta dövdüğü iddia edilmişti

13.02.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi, ilk bölümünden itibaren Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında girdi. Yargı'nın yönetmenliğini Ali Bilgin, senaristliğini ise Sema Ergenekon üstleniyor. Dizide 'Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Uluorta dövdüğü iddia edilmişti

Karaoğlan dizisi ile başlayan oyunculuk kariyerini güçlü projelerle taçlandıran başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun eski aşkı bakın kimmiş...

Aslen İzmirli olan Kaan Urgancıoğlu'nun hayatı, Marmara Üniversitesi'nde Sermaye ve Borsa Piyasası bölümünü okurken aldığı bir oyunculuk teklifiyle tamamen değişti.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Uluorta dövdüğü iddia edilmişti

Kampüsistan, Karaoğlan, Avrupa Yakası, Yeniden Çalıkuşu gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu, kısa sürede Türkiye'nin sayılı aktörleri arasına girmeyi başardı.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Uluorta dövdüğü iddia edilmişti

2021 yılında yayın hayatıyla başlayan Yargı dizisiyle fırtınalar estiren Kaan Urgancıoğlu'nun, şimdilerde meslektaşı Zeynep Oymak ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Uluorta dövdüğü iddia edilmişti

Oyunculuğu ve karizmasıyla beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu'nun aşk hayatı merak uyandırdı.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Uluorta dövdüğü iddia edilmişti

Kaan Urgancıoğlu, uzun yıllar sosyetik güzel Derin Mermerci ile birlikte oldu.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Uluorta dövdüğü iddia edilmişti

Kaan Urgancıoğlu'nun bir gece kulübünde sevgilisi Derin Mermercioğlu'nu darp ettiği iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Uluorta dövdüğü iddia edilmişti

İddiaya göre, Beyoğlu'nda bir mekanda eğlenen Kaan Urgancıoğlu ve Derin Mermerci çifti, kıskançlık nedeniyle kavgaya tutuştu. Derin Mermerci, yan masadaki kızlarla bakışan sevgilisi Kaan Urgancıoğlu'nu uyarınca, ünlü oyuncunun, alkolün etkisiyle Derin Mermerci'nin saçlarına yapıştığı öne sürüldü. O sırada ikilinin yanında bulunan Rıza Kocaoğlu, Derin Mermerci'yi Kaan Urgancıoğlu'nun elinden zor kurtardı.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Uluorta dövdüğü iddia edilmişti

Kaan Urgancıoğlu, bir dönem sevgilisi Derin Mermerci'yi geri kazanmak için Mermerci'nin Taksim'deki evinin kapısında bekliyordu. İddiaya göre, Kaan Urgancıoğlu ile barışmak istemeyen Derin Mermerci, numarasını değiştirip bir süre yurt dışında kalmıştı.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski sevgilisi bakın kimmiş! Uluorta dövdüğü iddia edilmişti

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi
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