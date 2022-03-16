Yargı'nın karizmatik ve sevilen karakteri Ilgaz Kaya'nın imajına alternatif kombin önerileri

Takım elbiseleri ya da sportif ev kombinleriyle farklı yaş gruplarındaki erkeklere hitap eden Yargı'nın Ilgaz Kaya'sı giydikleriyle göz kamaştırmayı başarıyor. Blazer ceketler, bisiklet yaka kazaklar, şık kabanlar ile modern görünmekten kaçınmıyor. Bu tarz parçaları kombinlemekten çekiniyorsanız endişelenmenize hiç gerek yok. Çünkü sizin için ünlü oyuncunun kombinlerine yakın birbirinden farklı stiller yaratabileceğiniz parçaları seçtik. Gelin, vakit kaybetmeden incelemeye başlayalım.

1. İster klasik giyime ister sokak stiline uyarlayabileceğiniz Koton Erkek Basic Gömlek

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Hem uygun hem kaliteli bir gömlek arayışındaysanız Ilgaz Savcı'nın her bölüm üzerinde gördüğümüz gömleklerine alternatif olabilecek bu ürünü kurtarıcı parçalarınız arasına ekleyebilirsiniz. Tüm kombinlerle rahatlıkla uyum sağlayacak Koton Erkek Basic Gömlek'i dört mevsim dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz. Ürün; toplantılarda, davetlerde ya da arkadaş görüşmelerinizde özel ve günlük olarak birbirinden farklı stiller yaratmanıza imkân veriyor. %100 pamuktan üretilen gömleği ister zevkinize uygun renkteki kot pantolonlarınızla ister kumaş pantolonlarınızla kolaylıkla kombinleyebilir, içine açık tonlarda sade bir tişört giyerek cool ve yenilikçi bir görünüm yakalayabilirsiniz.

2. Trendyol Man Antrasit Erkek Blazer Ceket, her kombine yakışacak

Özellikle kadın modasında son dönemlerin popüler ürünü blazer ceketler Ilgaz Savcı'nın da vazgeçilmezi. Çoğunlukla takım elbiseyle gördüğümüz ünlü oyuncunun klasik blazer ceketlerini kendi tarzınız ile basit bir şekilde eşleştirebilirsiniz. Trendyol ise erkek koleksiyonlarındaki geniş ürün skalasıyla kombin yapmakta zorlanan erkeklerin imdadına yetişiyor. Ürün, dar kesim blazer ceketleri kendine yakıştıramayanlar için tasarlanmış hafif oversize görüntüsüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Balıkçı yaka triko kazaklardan basic tişörtlere kadar kombin çeşitliliği sağlayan ceket, vatka detayıyla da oldukça tarz görünüyor. "Dolabımda bir tane blazer ceketim olsun, tüm kombinlerime uysun." diyorsanız bu blazer ceketi kaçırmayın.

3. Spor şıklık için ZENAPHYR Bisiklet Yaka Erkek Kazak

Şimdi sırada başarılı oyuncunun takım elbiseden sıyrılıp daha sportif kombinlerinde yer verdiği bisiklet yaka kazaklar var. Özellikle siyah kazak, rengârenk gömleklerle mükemmel duracak en iyi alternatiflerden biri. Bu sayede blazer ceketler veya kabanlarla ofis şıklığını yaratarak minimal ama özenilmiş bir görünüme kavuşabilirsiniz. Aynı zamanda ZENAPHYR Bisiklet Yaka Erkek Kazak, kimyasal içermeyen pamuklu kumaşıyla tahriş olmaya meyilli hassas ciltlerin yardımına koşuyor. Birbirinden farklı 4 renk seçeneği sayesinde zevkinize en uygun rengi rahatlıkla seçebilir, kumaşının verdiği konfor ile tüm günü rahat geçirebilirsiniz.

4. Kombinlerinizin tamamlayıcısı: Mero Life Siyah Yün Uzun Kaban

Ufak detay gibi görünen ama kombinlerinizde fark yaratacak bir kaban önerimiz var. Ilgaz Kaya'nın genellikle soğuk tonlarda tercih ettiği kısa kabanları, kombinlerine gerçekten modern bir hava katıyor. Siz de Ilgaz Savcı'nın imajını beğeniyorsanız emin olun, bu ürüne bayılacaksınız. Mero Life imzalı Siyah Yün Uzun Kaban, farklı 6 renk alternatifiyle renk konusunda seçici olanları sevindiriyor. Kabanı nasıl kombinleyeceğinizi merak ediyorsanız hemen bir tavsiye verelim. Genç ve sportif görünmeyi seviyorsanız beyaz boğazlı kazak ya da düz sweatshirt ile dinamik bir stil oluşturabilirsiniz. Üstelik ürün, yağmurlu havalarda sizi koruyacak bir kapüşona sahip.

5. Slazenger BAHAMA Sweatshirt ile yumuşacık hissedin

Ilgaz Savcı'nın klasik giyim parçalarından söz edip ev kombinlerini geçmek olur mu hiç? Tabii ki olmaz. En basit parçayı bile kendine yakıştıran oyuncu, bu sefer haki sweatshirt ile karşımıza çıkıyor. Ünlü oyuncunun giydiği parçanın neredeyse aynısı Slazenger BAHAMA Sweatshirt; tam da bu soğuk günler için birebir. Her kıyafette olduğu gibi sweatshirt seçerken istediğiniz görünüme ulaşmak için bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Örneğin, koyu ten rengine sahipseniz açık tonlar hem sizi hem kombininizi ön plana çıkarıyor. Ayrıca üzerinize yapışmış gibi görünen çok dar bir sweatshirt, sizi hoş ve modern bir görüntüden uzaklaştırıyor.

6. Hareketli kombinler için WenVen Rüzgar Geçirmez Günlük Ceket

Nefes keserek izlediğimiz Yargı dizisindeki Ilgaz karakterinin, bisiklet yaka kazak ve mavi gömleğiyle kombinlediği haki ceketinden yola çıkarak aynı stili yakalayabileceğiniz bir ürünü listemize aldık. Ceketler, erkek giyiminin en can alıcı parçaları arasında yer alıyor. Giydiğiniz bir ceketle göz kamaştırabilir ya da aksine hayal ettiğinizden uzak bir görünümle karşı karşıya kalabilirsiniz. Neyse ki WenVen Rüzgar Geçirmez Günlük Ceket, detaylarıyla her kombininizi hareketlendirmeye hazır. Ürün; iç astarı sayesinde sizi soğuktan koruyor, birden fazla cebiyle eşyalarınızı rahatça taşımanıza imkân tanıyor.

7. Hem resmi hem spor görünüme Murat Giyim Klasik Kumaş Pantolon'la ulaşabilirsiniz

Moda dünyasında artık her ürünün yüzlerce farklı rengi ve modeli üretiliyor. Bu, durumu daha karışık bir hale getirse de erkek modasının zamansız parçalarından kumaş pantolonları mutlaka dolabınızda bulundurmanızı öneriyoruz. Her vücut tipine uyan bu model pantolonlar rahatsız ve kombinlemesi zor gibi gözükse de aslında değil. Sadece uzun palto ve sade bir kazakla bile stil sahibi görünebilirsiniz. Eğer resmi bir görünüme ulaşmak istiyorsanız Ilgaz Savcı'da olduğu gibi gömlek ve blazer ceketle kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz.

8. Modern tasarımıyla Divabba Düz Slim Saten Kravat

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İzleyenler bilir, kravatsız bir Ilgaz Savcı düşünebilir misiniz? Tırnak etten nasıl kolay kolay ayrılmazsa, Ilgaz Savcı da kravatlarından vazgeçecek gibi görünmüyor. Eğer sizin de resmi görünmenizi gerektiren bir işiniz varsa bolca kravata ihtiyacınız olduğunu düşünüyoruz. Divabba Düz Slim Saten Kravat'ı sadece iş için değil; özel geceler, davetler için kullanabilir, klasik kombinlerinize şıklık katan kravat ile etkileyici görünebilirsiniz. Karizmatik oyuncunun lacivert ve siyah gibi koyu tonlarda tercih ettiği kravatlar yerine ürünün 15 farklı renk alternatifiyle tarzınızın dışına çıkabilir, kombinlerinizi sıradanlıktan uzaklaştırabilirsiniz.

9. Çantasız yapamayanlara özel YumSur Erkek Omuz Çantası

Erkeklerde kıyafet tercihi kadar çanta da bir o kadar önem taşıyor. Her erkek yanında çanta taşımayı sevmiyor olabilir ama Ilgaz Kaya tarzına bayılanlar modern görünümlerini havalı bir çantayla tamamlama fikrine "Hayır." diyemeyecek. Vintage bir havaya sahip olan YumSur Erkek Omuz Çantası, su geçirmez ve dayanıklı deri kumaşıyla dikkat çekiyor. Yanında cebine sığdıramayacak kadar eşya taşıyanlara güzel haber! Üründe bulunan iki arka bölme ve bir cep sayesinde eşyalarınızı rahatça organize edebilirsiniz. Aynı zamanda ayarlanabilir kayışıyla omuz çantası veya çapraz çanta olarak farklı şekillerde kullanabilirsiniz.

10. Erkeğin olmazsa olmaz aksesuarlarından QUARTZ İnce Klasik Kol Saati

"Saatler, başlı başına bir stilin temsilcisi." desek yanlış olmaz. Klasik ve göz alıcı ayrıntılara sahip bir saat ile kombininiz hangi tarz olursa olsun, mükemmel bir uyum yakalayacaksınız. Özellikle deri kayışlı saatler her giyimi şıklaştıran ürünlerden biri. Eğer böyle bir saat seçmekte zorlanıyorsanız Quartz İnce Klasik Kol Saati, gold tasarımı ve kahverengi deri kordonuyla işinizi kolaylaştırır. Geçmişi ve bugünü anımsatan dokunuşlarıyla en salaş ve uğraşılmamış kombinlerinize şıklık katar. Teknolojik saatlerden hoşlanmıyorsanız, sizin için ekonomik ve isabetli bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.