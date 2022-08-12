Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Ateş Kuşları

Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde sezon finalinde kadrodan ayrılan güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun yeni adresi belli oldu.

TURNA ROLÜNÜ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yargı dizisinden ayrılan Gümülcinelioğlu, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Gümülcinelioğlu'nun Bozdağ Film'in çekeceği "Ateş Kuşları" dizisinin başrolü için imza aşamasında. Başarılı oyuncu, dizide Turna karakterine hayat verecek.

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" sloganıyla çekilecek olan dizi sokak çocuklarının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh oturacak. Merakla beklenen diziyi Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem yazıyor.

