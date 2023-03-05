MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı’nın Pars Savcı’sının 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Yargı’nın Pars Savcı’sının 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

05.03.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde Savcı Pars karakterini Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor. Yargı’dan ayrılığı adeta bomba etkisi yaratan Ak’ın eski sevgilisini görenler çok şaşırdı. Başarılı oyuncunun kendisi gibi ünlü olan Türkiye tescilli güzeli eski sevgilisi ile arasında 14 yaş fark vardı.

Yargı’nın Pars Savcı’sının 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin bulunduğu Yargı’nın kadrosunda yer alan Mehmet Yılmaz Ak’ın canlandırdığı Savcı Pars karakteri, dizinin sevilen isimlerinden biri. Mehmet Yılmaz Ak’ın diziden ayrılması haberinin duyurulması ardından başarılı oyuncunun hayatını merak edenler eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşırdı.

mehmet-yılmaz-ak

1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen ünlü oyuncu, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile berabermiş.

yargı-pars

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ak, fikir anlaşmazlığı yaşadığı gerekçesiyle eski Miss Turkey finalisti sevgilisinden ayrılmış. Çetin, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisine ikinci sezonda dahil oldu. Güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Mucize Doktor ve Şeref Sözü de bulunuyor.

pars

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu Ben de Özledim dizisi ile televizyon dünyasına adım attı.

yargı-pars1

Mehmet Yılmaz Ak’ın rol aldığı diziler arasında İçerde, Çukur, Ramo, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız, Halka, Kurşun ve Ya İstiklal Ya Ölüm de bulunuyor.

m1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey Baba'nın Semiha'sı yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! Bambaşka biri...Üvey Baba'nın Semiha'sı yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! Bambaşka biri...
Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'Ünlü isimlerden tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'
Oğuzhan Uğur, Meral Akşener’in açıklamasına kayıtsız kalamadı! "Hikaye bizim, senaryoyu başkaları yazıyor"Oğuzhan Uğur, Meral Akşener’in açıklamasına kayıtsız kalamadı! "Hikaye bizim, senaryoyu başkaları yazıyor"
Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi yargı pars savcı Oyuncu ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

Türkiye ziyaretini duyururken skandal!

Türkiye ziyaretini duyururken skandal!

Deprem Ağı uygulamasından telefonlara gelen bildirim korkuttu

Deprem Ağı uygulamasından telefonlara gelen bildirim korkuttu

Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.