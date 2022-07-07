Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak ile Hazal Subaşı tatilde!

Mehmet Yılmaz Ak son zamanların gözde oyuncularından biri oldu. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Ak, Hazal Subaşı ile tatile çıktı.

TATİL POZU VERDİLER

Mehmet Yılmaz Ak ile Hazal Subaşı tatil pozu verdi.

Hazal Subaşı o pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafa, "Sonunda tatil be..." yazarak Mehmet Yılmaz Ak'ı etiketledi.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

2 Mayıs 1995 İzmir doğumlu Hazal Subaşı 27 yaşındadır.

Türk oyuncu ve eski manken, eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde aldı.

2015'te katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu.





