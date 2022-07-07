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  4. Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak ile Hazal Subaşı tatilde!

Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak ile Hazal Subaşı tatilde!

07.07.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Yılmaz Ak, sezon boyu reytingleri alt üst eden Yargı dizisinde savcı Pars rolüne hayat verdi. Bu rol ile oyunculuk kariyerinde çıkış yakalayan Ak, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil molası verdi.

Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak ile Hazal Subaşı tatilde!

Mehmet Yılmaz Ak son zamanların gözde oyuncularından biri oldu. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Ak, Hazal Subaşı ile tatile çıktı.

TATİL POZU VERDİLER

Mehmet Yılmaz Ak ile Hazal Subaşı tatil pozu verdi.

Yargı'nın Pars savcısı ile Hazal Subaşı tatilde!

Hazal Subaşı o pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yargı'nın Pars savcısı ile Hazal Subaşı tatilde!

Fotoğrafa, "Sonunda tatil be..." yazarak Mehmet Yılmaz Ak'ı etiketledi.

Yargı'nın Pars savcısı ile Hazal Subaşı tatilde!

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

2 Mayıs 1995 İzmir doğumlu Hazal Subaşı 27 yaşındadır.

Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak ile Hazal Subaşı tatilde!

Türk oyuncu ve eski manken, eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde aldı.

Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak ile Hazal Subaşı tatilde!

2015'te katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu.

Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak ile Hazal Subaşı tatilde!

Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak ile Hazal Subaşı tatilde!

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Subaşı Yargı dizisi
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