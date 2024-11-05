Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz yeni yaşını kutladı! Doğum günü pastası dillere düştü

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, çifti mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlilikle taçlandırdı.

Nikahtan sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Pınar Deniz karnını tutarak verdiği poz ile hamile olduğunu duyurdu.

YENİ YAŞINI KUTLADI

Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan Pınar Deniz, 31'nci yaş gününü kutladı. Kardeşi, Deniz için tam bir 'hamile pastası' yaptı.

Beyaz bir pasta üzerine 'midem bulanıyor', 'anayım ana', 'tost istiyorum' gibi Pınar Deniz'in en çok kullandığı kelimeler yazıldı ve ünlü ismin çocukluk fotoğrafları konuldu.

Güzel oyuncu kardeşinin kendisi için hazırladığı bu pastayı sosyal medya üzerinden paylaşarak 'bu aralar ben' notunu düştü. Ünlü ismin pastasını sosyal medyada beğenenler de oldu beğenmeyenler de...

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Pınar Deniz'in pastası için; 'hiç olmamış bu pasta', 'daha güzel olabilirdi', gibi eleştirel yorumlar yapılırken 'tam bir hamile pastası', 'eğlenceli görünüyor' gibi yorumlar da yapıldı.