Yargı paketi Genel Kurulda

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Yargılama felsefemizin değişikliğiyle, hukuk ve ceza usulünde yapacağımız değişikliklerle ihtilaflar çok daha az gelecek." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerince, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin görüşmelerinde CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nı günlerce yürütecek kadar ciddi aşamaya gelen Türkiye'deki adaletin yokluğu ülkemizin yönetim anlayışından kaynaklanıyor." dedi.

Ceza İnfaz Kanunu'na ilişkin tekliflerin, bir an önce parlamentoda görüşülüp karara varılması gerektiğini belirten Emre, "İnsanların hayalleriyle, umutlarıyla kimsenin oynamaya hakkı yok. Bu teklifleri kim vermiş olursa versin öncelikli olarak bu çatı altında görüşülüp karara bağlanması lazım." diye konuştu.

Yargı bağımsızlığı ile tarafsızlığı üzerine yapılacak en akıllı işin, Hakim ve Savcılar Kurulunu ve Anayasa Mahkemesi üye seçiminin değiştirilerek çoğulcu demokratik bir yapıya kavuşturulması olduğunu dile getiren Emre, "Bir siyasi partinin genel başkanının, Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinden 12'sini ataması, HSK'nin yarısını ataması, yarısını da hakim olduğu, çoğunluğu sağladığı, Meclis eliyle artırdığı ortamdan bağımsız bir yargı çıkarmamız mümkün değildir. Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsızlığını belgelere yazarak sağlayamazsınız. Pratikte öyle olması lazım. Şu anda Türkiye'de yargı bağımsız falan değil, bu bir gerçek." ifadelerini kullandı.