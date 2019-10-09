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Yargı paketi Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 22:09 | Son Güncelleme

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: - "Yargılama felsefemizin değişikliğiyle, hukuk ve ceza usulünde yapacağımız değişikliklerle ihtilaflar çok daha az gelecek" - CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre: - "Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsızlığını belgelere yazarak sağlayamazsınız. Pratikte öyle olması lazım"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Yargılama felsefemizin değişikliğiyle, hukuk ve ceza usulünde yapacağımız değişikliklerle ihtilaflar çok daha az gelecek." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerince, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin görüşmelerinde CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nı günlerce yürütecek kadar ciddi aşamaya gelen Türkiye'deki adaletin yokluğu ülkemizin yönetim anlayışından kaynaklanıyor." dedi.

Ceza İnfaz Kanunu'na ilişkin tekliflerin, bir an önce parlamentoda görüşülüp karara varılması gerektiğini belirten Emre, "İnsanların hayalleriyle, umutlarıyla kimsenin oynamaya hakkı yok. Bu teklifleri kim vermiş olursa versin öncelikli olarak bu çatı altında görüşülüp karara bağlanması lazım." diye konuştu.

Yargı bağımsızlığı ile tarafsızlığı üzerine yapılacak en akıllı işin, Hakim ve Savcılar Kurulunu ve Anayasa Mahkemesi üye seçiminin değiştirilerek çoğulcu demokratik bir yapıya kavuşturulması olduğunu dile getiren Emre, "Bir siyasi partinin genel başkanının, Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinden 12'sini ataması, HSK'nin yarısını ataması, yarısını da hakim olduğu, çoğunluğu sağladığı, Meclis eliyle artırdığı ortamdan bağımsız bir yargı çıkarmamız mümkün değildir. Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsızlığını belgelere yazarak sağlayamazsınız. Pratikte öyle olması lazım. Şu anda Türkiye'de yargı bağımsız falan değil, bu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, hukukun toplumların direği olduğunu, hukukun temel ilkelerini sağlam hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında Meclise başka kanun tekliflerinin de sunulacağını bildiren Özkaya, şöyle dedi:

"En büyük arzum, bir mahkemenin önüne gelen ihtilafın o mahkeme tarafından tam bir şekilde çözülmesidir. Mahkeme tarafından öyle bir çözüm olmalı ki taraflar bir kez daha yargının önüne gelmeyi arzu etmesinler. Yargılama felsefemizin değişikliğiyle, hukuk usulü ve ceza usulünde yapacağımız değişikliklerle, yargılamayı kökünden çözdüğümüzde ihtilaflar çok daha az gelecek. Yargı dışı uyuşmazlık, alternatif uyuşmazlık yöntemleriyle daha etkin, daha verimli yöntemleri getirdiğimizde ihtilafların, uyuşmazlığın sulh yoluyla giderilmesi toplumdaki mutluluğu ve huzuru artıracaktır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de devletin temelinin adalet olduğunu, adaletin çürümesi durumunda devletin bekasının tehlikeye gireceğini söyledi.

Erkek, "Adalet olmazsa ekonomi krize girer. Aş, iş, ekmek olmaz, ekonomik büyüme de olmaz. Onun için gelin bir reform yapalım. Samimiyseniz eğer reform konusunda, gelin Anayasa'yı değiştirelim, eğer samimiyseniz." diye konuştu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, birinci bölüm üzerindeki görüşmelere geçildi.

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