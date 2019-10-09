Yargı paketi Genel Kurulda

Öztürk, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflere ulaşılmasıyla mevcut demokratik yapının ve yargısal güvencelerin daha da güçleneceğini belirterek, tüm bu hedeflere sadece bu teklif gibi, aşama aşama gelecek kanun teklifleriyle değil, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle de ulaşılacağını kaydetti.

Anayasa'nın, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını yeterince güvenceye almaması halinde, hak ve özgürlüklerden bahsedilemeyeceğini belirten Subaşı, "Yürütme buna müdahale ediyorsa, yasama işlevini kaybetmeye başlamışsa yargı da yıpranmaya başlamıştır. Önce doğru bir anayasa yapalım." dedi.

Temel kanun olarak görüşülen teklifin birinci bölümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, teklifte, bağımsızlık, tarafsızlık, insan haklarının geliştirilmesiyle ilgili hiçbir şey görmediğini savundu.

Yargıdaki bütün sorunları ve Fetullahçı Terör Örgütü elemanlarının verdiği zararları tek bir kanun teklifiyle çözmenin mümkün olmayacağını ifade eden Öztürk, "Bu bakımdan yargıda reform süreci 2023 yılına kadar devam edecek ve strateji belgesinde milletimize vadedilen düzenlemeler Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliği ve kararlılığıyla hayata geçecektir." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, üniversiteden atılan öğretim üyelerinin pasaportlarına el konulduğunu belirterek, "Şimdi de 'Polis evet derse pasaportunuzu iade ederiz.' diyorsunuz ama onların yetiştirdiği öğrencilerine, avukatlara 'Siz alın yeşil pasaportla yurt dışına gidin.' diyorsunuz. Bu büyük bir çelişkidir." dedi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu gece yatarken Türkiye yurttaşı 25 milyon Kürt'ü düşünün. Onun kardeşi, yeğeni, kuzeni, amcası orada. Siz onları öldürmeye gidiyorsunuz. Bu savaş kimsenin yararına değildir." dedi.

Beştaş'ın ifadeleri üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri yerinden söz alarak tepki gösterdi.