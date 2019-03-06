Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı reformu belgemizi yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Burada da temel yaklaşımımız güven veren adalet. Hem yargının hızlanması, adil ve makul sürede yargılamanın bitirilmesi hem de yargıya güvenin artırılması temel hedefimiz. Adliyenin kapısından giren vatandaşımızın, adalet ve hakkaniyet dolu duyguyla çıkması temel yaklaşımımız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Gül, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Vali Hulusi Şahin ile görüşmesinin ardından Adalet Sarayı'na geçen ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede ile görüşen Gül, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) bugün görüşülen Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ne ilişkin soru üzerine, 2016 yılından itibaren bu konuda devam eden çalışmalara son 6-7 ayda hız verdiklerini söyledi.

"Yargı etiği ilkelerini belirlemek ve bunu kamuoyuyla paylaşmak adına nihai noktaya geldik. Türk yargı sisteminde bir ilk olarak, tüm hakim ve savcılarımızın uyacağı etik ilkeleri belirledik. Böylece Türk milleti adına karar veren ve adaletin temeli olan yargıda, tüm yargı mensuplarımıza güveni daha da artırıcı, meslek ve etik kurallara daha uygun şekilde davranacakları mesleğin çıtasını yükseltici ilkelerimizi belirledik." diyen Gül, insanların yargıya güvenlerinin her zaman artması gerektiğini vurguladı.