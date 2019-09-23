Yargı reformu hem mahkemeyi hem vatandaşı rahatlatacak

İSTANBUL (AA) - Yargı Reformu Komisyonu'nda yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk, "Hukuk mesleklerine giriş yani avukatlık sınavı bu pakette yok. Af bu pakette yok. Bunlar daha sonraki paketlerde olacak. Hukuk mesleklerinde maksat hakimlik, savcılık, noterlik. Burada kaliteyi arttırmak için merkezi sınavdan en az 70 puan alma şartı aranacak." dedi Öztürk, üniversitenin Şirinevler Yerleşkesi'nde, Adalet Bakanlığının çok sayıda sivil toplu örgütü ve akademisyenlerin görüşünü alarak hazırladığı “Yargı Reformu”na ilişkin düzenlediği basın toplantısında, reformun birinci paketinin hazırlandığını belirtti. Paketin MHP'ye sunulduğunu şimdi ise CHP'ye gönderileceğini kaydeden Öztürk, özellikle ceza muhakemesi, çocuk koruma ve ceza kanunlarında değişiklikler yapılacağını aktardı. Cezada alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirildiğine değinen Öztürk, son yıllarda hukuka kazandırılan müesseselerden başarı elde edildiğini anlattı. Pakette yer alan 2 yeni usulün önemine değinen Öztürk, şunları söyledi:

"Ön ödemede, ödeme zorluğunu ortadan kaldırmak amacıyla 10 gün içerisinde ödeme yerine 3 eşit taksitle ödeme imkanı getirildi. Bu da ön ödeme müessesenin ruhuna uygun bir düzenlemedir. Uzlaştırmada ise biliyorsunuz bunun belli bir kataloğu var. Belli suçlar uzlaştırma kapsamı içerisinde olabiliyor, bunu genişlettik. İş ve çalışma hürriyetini ihlal, güveni kötüye kullanma ve suç eşyasını satın alma suçları uzlaştırma kapsamına alındı. Bu yasalaşırsa bu şekilde 24 bin dosya halledilmiş olacak." - "174 bin dosya erteleme kapsamına girecek" Kamu davasının ertelenmesinin uygulanamadığını ve her sene "sıfır" çektiğini dile getiren Öztürk, son yıllarda ise alanda ciddi gelişme görüldüğünü söyledi. Hazırlanan pakette konunun kapsamının genişletildiğini belirten Öztürk, "Ertelemenin kapsamı 1 yıldı normalde bu 2 yıla çıkarılmıştır. Bu önemli düzenlemedir. Çocuklarda 5 yıla çıkarılmıştır. Ön ödeme ve uzlaştırma kapsamına giren suçlarla, terör ve cinsel istismarla ilgili suçlar bu kapsamda değildir, tartışması bile kabul edilmemektedir. Yıllık yaklaşık 174 bin dosya erteleme kapsamı içerisine girecektir bu yasa Meclisimizde kabul edilir ve Cumhurbaşkanımız onaylarsa." dedi.

Öztürk, basit işlerin yargılamasının yargıyı çok meşgul ettiğini, bunun için de yeni tedbirlerin pakette yer aldığını belirtti. Seri muhakeme usulüyle "düşük" olarak değerlendirilen bazı suçlarda Cumhuriyet savcısının şüpheli ve avukatın anlaşmasını kabulüne bağlı olarak dosyayı sonuçlandıracağına dikkati çeken Öztürk, böylece iş yükünün ciddi şekilde azaltılacağını ve yıllık 180 bin dosyanın seri muhakeme kapsamına gireceğini ifade etti. - Savcılar, sağlam, esasa dayalı delil olmadan iddianame hazırlayamayacak Savcıların soruşturmaları daha hızlı ve etkin yürütmeleri için de bazı tedbirlerin pakette yer aldığını anlatan Öztürk, bunlardan birinin iddianamenin iadesi müessesinin revize edilmesi olduğunu kaydetti. Düzenlemeyle delil elde edilmeden dava açılamayacağını belirten Öztürk, "Bu sayede sağlam, esasa dayalı delil olmadan iddianame hazırlanamayacak, ret edilecektir. Uzlaştırmaya, seri usule bağlı alternatif yollar varken iddianame düzenleyen savcılarımız oluyor. Bu iddianameler de bundan sonra kesinlikle iade edilecektir." diye konuştu.

İstinaf mahkemelerinin yerel mahkeme kararını daha kolay şekilde onaylayabileceğini aktaran Öztürk, bozma yetkisinin de biraz daha genişletildiğini ifade etti. Öztürk, ayrıca ifade özgürlüğü kapsamında olduğu değerlendirilen bazı suçlara istinaf incelemesinden sonra temyiz yolunun açılacağını ifade etti. - Hakim ve savcı alımında kurul sayısı 7'ye çıkacak Öztürk, yeni pakette Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliklerin yer aldığını belirtti. Hakim ve savcı alımında mülakat kurulunun 5 kişiden oluştuğunu anımsatan Öztürk, "Bu şimdi 7'ye çıkıyor ve üye alınacak yerlerin çeşitliliği de artmaktadır. Hukuk mesleklerine giriş yani avukatlık sınavı bu pakette yok. Af bu pakette yok. Bunlar daha sonraki paketlerde olacak. Hukuk mesleklerinde maksat hakimlik, savcılık, noterlik. Burada kaliteyi arttırmak için merkezi sınavdan en az 70 puan alma şartı aranacak." şeklinde konuştu. Bahri Öztürk, internette erişim yasağının yeni pakette kademelendirildiğini ve ilgili sayfanın erişimin engellemesi noktasında sitenin kapatılmasının öngörüldüğünü kaydetti.