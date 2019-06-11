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"Yargı reformu paketinde adliye çalışanlarına ilişkin tek cümle yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:28 | Son Güncelleme

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı: - "Yargı reformu paketi birçok açıdan yenilik getirirken adliyelerde çalışan arkadaşlarımız için tek bir cümlenin olmaması, hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan bu göreve ortakçı yapılmak istenmesi yargı reformuna çalınan kara bir lekedir"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, "Yargı reformu paketi birçok açıdan yenilik getirirken adliyelerde çalışan çalışma arkadaşlarımız için tek bir cümlenin olmaması, hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi yargı reformuna çalınan kara bir lekedir." dedi.

Yılancı, Ankara Adliyesi önünde, sendika üyeleriyle yargı reformu paketine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Mevcut uygulamada zabıt katiplerinin görevde yükselme yoluyla yazı işleri müdürü olabildiklerine, yargı reformu taslağında görevde yükselme sınavının kaldırılmasının öngörüldüğüne işaret eden Yılancı, "Zabıt katiplerin tek kariyer umudu olan yazı işleri müdürlüğü sınavının kaldırılması öngörülmüş ve bu görev, hukuk eğitimi almış kişilerin sınava girebileceği bir kariyer haline dönüştürüleceği ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yargı reformu paketindeki bu değerlendirmenin Adalet Bakanlığı çalışanlarını üzdüğünü dile getiren Yılancı, düzenlemenin bu haliyle hayata geçmesi halinde personel arasında çalışma barışının ortadan kalkabileceğini savundu.

Reform paketinin hazırlanma aşamasına baroların da yer aldığını söyleyen Yılancı, bu süreçte Adalet Bakanlığında yetkili sendika olan Büro Memur-Sen'in görüşünün alınmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakanlık çalışanlarının görüşünün alınmadığı bir yargı reformu paketinin eksik olacağını kaydeden Yılancı, şöyle devam etti:

"Yargı reformu paketi birçok açıdan yenilik getirirken adliyelerde çalışan çalışma arkadaşlarımız için tek bir cümlenin olmaması, hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan bu göreve ortakçı yapılmak istenmesi yargı reformuna çalınan kara bir lekedir. Adalet çalışanları olarak haykırıyoruz, hakkımız olan görevde yükselmeyle elde ettiğimiz yazı işleri müdürlüğü sınavıyla ilgili güncelleme yapılıncaya kadar basın açıklamalarımız ve eylemlerimiz devam edecektir."

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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı Kurum Yargı reformu paketi yazı işleri müdürlüğü

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