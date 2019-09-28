"Yargı reformu strateji belgesi mucize değil ama önemli bir adım"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Meclisimiz açıldığında yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi var. Bu paket mucize değil, eksiksiz değil ama gerçekten önemli adım." dedi.

Feyzioğlu, Tokat'taki bir otelde düzenlenen Tokatlı Hukukçular Buluşması'nda yaptığı konuşmada, anlaşamayacakları hiçbir konu olmadığını söyledi.

Aynı şeyleri hissedip aynı şeye sinirlendiklerini, aynı şeye sevindiklerini dile getiren Feyzioğlu, "Ondan sonra ideolojik şekilde birbirimiz ile niyeyse kavga ediyoruz. Buna gerek yok. Oturup konuştuğumuzda aramızda, özellikle Anadolu'da yapmayı becerdiğimiz, başardığımız için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

- "İlk kez bir Adalet Bakanı 'Gelin sorunları birlikte tespit edelim' dedi"

İdeolojik bakışı bir kenara bırakıp Türkiye için bir araya geldiklerinde güzel işler yaptıklarına işaret eden Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Bunu hep birlikte ispatladığımızı düşünüyorum. Bu güzel işlerin başında da Meclisimiz açıldığında yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi var. Bu paket mucize değil, eksiksiz değil ama gerçekten önemli adım. En az içeriği kadar önemli olan kısım, hazırlanırken ilk kez Türkiye'de bir Adalet Bakanı ilgili tüm kesimlere dedi ki, 'Gelin sorunları önce birlikte tespit edelim. Sonra çözümleri birlikte bulalım'. Reform dedikleri belgeler barolara, birliğe, üniversitelere, 'Şu tarihe kadar görüşünüzü bildirin' diye gelirdi. Postadan çıktığında da tarih üç gün geçmiş olurdu. Ondan sonra usulen yazardık."