Yargı reformunun ilk paketi Ekimde Meclise gelecek

ALİ KEMAL AKAN - AK Parti tarafından hazırlanan yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağı, 15 kanunda değişiklik öngörüyor. Yeni yasama yılının ilk haftasında TBMM Başkanlığına sunulacak kanun teklifi, "yargının hızlandırılmasını" esas alacak, vatandaşları doğrudan ilgilendirecek düzenlemeleri içerecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yargı reformuna ilişkin AK Parti tarafından hazırlanan paketlerin ilkine son şekli verildi.

Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle yapılan görüşmeler, toplantılar ve değerlendirmelerin ardından şekillendirilen kanun teklifi taslağı, 15 kanunda değişiklik öngörüyor. Kanun teklifi taslağı, yargının hızlandırılmasını esas alacak.

Meclisin açıldığı hafta TBMM Başkanlığına sunulacak kanun teklifi, aynı hafta komisyona getirilecek. Teklifin komisyonda kabul edilmesi durumunda Ekim ayının ikinci haftasında Genel Kurula indirilmesi öngörülüyor.

Teklif, ceza davalarının hızlandırılması, ön ödeme müessesesi ile uzlaştırmanın kapsamının genişletilmesi, seri muhakeme usulünün getirilmesi, avukatların haklarının artırılması, avukatlık sınavının getirilmesi gibi konuları içeriyor. Teklifte idari yargıda Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) kullanılması da bulunacak. Ayrıca teklifte, 15 Temmuz'dan sonra pasaportlarına el konulan ve yargılaması sonucu beraat edenlere pasaportlarının geri verilmesine ilişkin düzenleme de yer alacak.

AK Parti tarafından bugün MHP'ye sunulan teklif taslağı, CHP ve İYİ Parti'ye de götürülecek.

