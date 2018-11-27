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Yargı Zirvesi Ankara'da toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 08:31 | Son Güncelleme

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesi kapsamında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yüksek mahkemelerin başkanları, Yargıtay, Danıştay, HSK üyeleri, avukatlar, akademisyenler, hukuk fakültesi dekanları, arabulucular ile noterlerin katılımıyla "Yargı Zirvesi" düzenlenecek -Zirvede yargıya güven, yargının hızlandırılması, hukuk eğitimi, hukuk alanındaki mesleklere giriş sistemi, hakim yardımcılığı, savunmanın güçlendirilmesi, avukatlık mesleğinin sorunları ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ele alınacak

Adalet Bakanlığınca, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesi çalışmaları kapsamında 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da Yargı Zirvesi yapılacak.

Zirveye, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra yüksek mahkemelerin başkanları, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay, Yargıtay üyeleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, hukuk fakültelerinin dekanları, akademisyenler, baro başkanları, kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin başkanları, İstanbul Tahkim Merkezi temsilcileri, noterler ile arabulucuların katılması bekleniyor.

Yargı Zirvesi'nde, yargıya güven, yargının hızlandırılması, hukuk eğitimi, hukuk alanındaki mesleklere giriş sistemi, hakim yardımcılığı, savunmanın güçlendirilmesi, avukatlık mesleğinin sorunları ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ele alınacak.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, çalışmaların tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

- Belgenin hazırlık sürecinde yapılanlar

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilki 2009, ikincisi ise 2015'te hazırlandı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesi için çalışmalar ise 10 Ağustos 2018'de başladı.

Belgenin hazırlıkları, akademik çevrelerin, uygulayıcıların, baro ve avukatların görüş ve değerlendirmelerine açılarak yürütüldü, anketler yapıldı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık çalışmaları sürecinde, Türkiye Barolar Birliği, barolar, TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, hukuk fakülteleri, YÖK ve bazı sivil toplum kuruluşlarına da sürece katkıda bulunmaları için davette bulunuldu. Ayrıca tüm bakanlıklardan da görüş talep edildi.

Bu çalışmalar kapsamında, Kalkınma Planları, Özel İhtisas Komisyon Raporları, Kamu Denetçiliği Kurumu Raporları tarandı, Bakanlık ile üniversiteler tarafından çeşitli tarihlerde yapılan bilimsel etkinliklerin yayınları, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ele alındı.

Yıllara göre Cumhuriyet savcılıkları ile mahkemelerin iş yükü, soruşturma ve davaların ortalama görülme süreleri değerlendirildi, durum analizi yapıldı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Yargı Reformu Strateji Belgesi Yargı Zirvesi

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