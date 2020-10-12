Yargıç Barrett'in Onay Süreci Başladı

Demokrat Partililer, Anayasa Mahkemesi'nin ideolojik ibresini 3'e karşı 6 üyelik çoğunlukla muhafazakar çizgiye kaydırması olasılığı nedeniyle Yargıç Barrett'in adaylığına şiddetle karşı çıkıyor. Anayasa Mahkemesi'nde muhafazalar yargıçların ağırlıkta olması; kürtaj hakkının geri çevrilmesi, dini inanç ve silah sahibi olma haklarının kapsamının genişletilmesi ve Cumhuriyetçi Parti'nin desteklediği oy kullanma hakkına yönelik kısıtlamaların sürdürülmesi gibi konularda kararlar alınmasına yol açabilir.

"Ginsburg'a layık bir halef"

Komisyonun başkanı Cumhuriyetçi Parti Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, konuşmasına Yargıç Ginsburg'u anarak başladı ve muhafazakar temyiz yargıcı Barrett'ın "Ginsburg'a layık bir halef" olacağını söyledi.

”Uzun ve çekişmeli bir hafta olacak” diyen Senatör Graham, "Saygılı, düşündürücü bir hafta olsun. Unutmayalım ki tüm dünya bizi izliyor" şeklinde konuştu.

Senatörlerin karşısına siyah maskesiyle çıkan Yargıç Barrett'ın hemen arkasında yerlerini alan eşi ve yedi çocuğunun da yüz maskesi taktıkları görüldü.

Senator Graham, Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'da 47'ye karşı 53 üyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğunu hatırlatarak "Bu oturumun amacı, gerçekten çok sarsıcı bir gelişme yaşanmadığı sürece birbirimizi ikna etmek değil. Tüm Cumhuriyetçiler 'evet,' tüm Demokratlar ise 'hayır' oyu kullanacak" dedi.

Senato'daki Cumhuriyetçi Partililer'in dört yıl önce seçim dönemi olduğu gerekçesiyle Demokrat Partili Başkan Barack Obama'nın Anayasa Mahkemesi adayı Merrick Garland için oturum düzenlemediğini ve daha önce hiçbir Anayasa Mahkemesi adayının seçimlere bu kadar az zaman kala onay sürecinden geçmediğini kabul eden Graham, "Bu işi anayasaya uygun şekilde yaptığımızı hissediyorum" dedi.