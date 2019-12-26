Yargıç Berman: ‘Halkbank Mahkemeye Çıkmazsa Sonucuna Katlanır’

New York’ta görülen Halkbank davasının bir üst mahkemeye taşınma talebi, mahkemenin yargıcı tarafından sert bir dille reddedildi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ndeki davada Halkbank, “özel ve ayrıcalıklı” yargılanma talebi reddedilince bir üst mahkemeye başvurmuş ve bu mahkeme kararını verinceye kadar tüm yargı sürecinin durdurulmasını istemişti. Bu talebi reddeden Yargıç Berman, “Halkbank ya mahkemeye çıkar ya da bunun sonuçlarına katlanır” dedi.

New York Güney Bölgesi Savcılığı, İran’a yönelik ABD yaptırımlarının delinmesi davasında yargılanan Halkbank’ın özel ve ayrıcalıklı yargılanma talebini reddetmişti. Bunun üzerine Halkbank, 17 Aralık günü bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge Federal Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, bu ret kararının durdurulmasını istemişti. Halkbank, istinaf mahkemesi kararını açıklayana kadar da tüm yargı sürecinin durdurulmasını talep etmişti.

Halkbank’ın 17 Aralık’taki talebi, buna 23 Aralık’ta verilen yanıt ve savcılığın 19 Aralık’ta bu talebe itirazı dahil olmak üzere kayıtları inceleyen mahkeme, Halkbank’ın talebini reddetti. Mahkeme kararında “Halkbank’ın bölge mahkemesindeki süreçten kaçma ve geciktirme çabalarını reddetmektedir. Halkbank’ın iki makul seçeneği var. Ya meşru savunma yapmak üzere ABD mahkemesine çıkar ya da duruşmaya katılmayı reddederek bunun riskleriye karşı karşıya kalır” ifadeleri kullanıldı.