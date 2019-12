'Yargıç Halkbank'a Zaman Kazandırmak İstemiyor'

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nin Halkbank davasının bir üst mahkemeye taşınması talebini sert bir dille reddetmesinin ardından New York Barosu avukatlarından Cahit Akbulut, kararı VOA Türkçe’ye değerlendirdi.

Akbulut, Halkbank davasında hakimin aldığı karar çerçevesinde yargı sürecinin bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi’nde devam edeceğini belirtti: “Halkbank’ın avukatları 19 Aralık 2017 tarihinde bir üst mahkemeye başvurarak müvekkillerinin mahkemede hazır bulunmaları ve devam New York Güney Bölgesi mahkemesinde devam eden yargı sürecinin bir üst mahkemeden gelecek karara kadar durdurulmasını talep etti. Mahkemeye yaptıkları başvuruda, ‘Sen mahkemede benim bulunmam adına yanlış bir karar verdin. Biz de buna itiraz edip bir üst mahkemeye başvurduk. Bir üst mahkemeden gelecek karara kadar da Halkbank’ı çağırma. Hiçbir işlem yapma. Kendi mahkemende işleyen Halkbank ile ilgili tüm yargı sürecini durdur’ dediler. New York Güney Bölgesi mahkemesi de bugün aldığı kararda Halkbank’ın tüm bu taleplerini reddetti. Hakim Berman kararında daha evvelden iki kez Halkbank’ın haksız bir şekilde kararına itiraz ettiğini, ikisinde de reddedildiğini bu yüzden bir üst mahkemeye yapılan itirazın kendi mahkemesini ilgilendirmediğini belirtiyor. Halkbank’ın bir üst mahkemeye yaptığı itiraza rağmen kendi mahkemesinde yargı sürecinin devam etmesi gerektiğini vurguluyor.”