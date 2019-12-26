'Yargıç Halkbank'a Zaman Kazandırmak İstemiyor'

Akbulut, Halkbank davasında hakimin aldığı karar çerçevesinde yargı sürecinin bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi’nde devam edeceğini belirtti: “Halkbank’ın avukatları 19 Aralık 2017 tarihinde bir üst mahkemeye başvurarak müvekkillerinin mahkemede hazır bulunmaları ve devam New York Güney Bölgesi mahkemesinde devam eden yargı sürecinin bir üst mahkemeden gelecek karara kadar durdurulmasını talep etti. Mahkemeye yaptıkları başvuruda, ‘Sen mahkemede benim bulunmam adına yanlış bir karar verdin. Biz de buna itiraz edip bir üst mahkemeye başvurduk. Bir üst mahkemeden gelecek karara kadar da Halkbank’ı çağırma. Hiçbir işlem yapma. Kendi mahkemende işleyen Halkbank ile ilgili tüm yargı sürecini durdur’ dediler. New York Güney Bölgesi mahkemesi de bugün aldığı kararda Halkbank’ın tüm bu taleplerini reddetti. Hakim Berman kararında daha evvelden iki kez Halkbank’ın haksız bir şekilde kararına itiraz ettiğini, ikisinde de reddedildiğini bu yüzden bir üst mahkemeye yapılan itirazın kendi mahkemesini ilgilendirmediğini belirtiyor. Halkbank’ın bir üst mahkemeye yaptığı itiraza rağmen kendi mahkemesinde yargı sürecinin devam etmesi gerektiğini vurguluyor.”

“Halkbank’ın yargı alanına girmediği iddialarını kabul etmedi”

Avukat Akbulut, Hakim Berman’ın beş sayfalık yazılı kararından bir çok ayrıntıya da girdiğini belirterek, “Gerekçeleriyle neden durdurma kararı verdiğini anlatmış. Aldığı kararla ilgili daha önce benzer durumlarda alınan bazı kararlara göndermede bulunmuş. Almış olduğu kararın şu andaki uygulamalarla bir çelişkisi olmadığını savunuyor. Hakim Berman, ayrıca Halkbank’ın New York’ta herhangi bir ceza mahkemesiyle teması olmadığı, kişisel yargı alanına girmediği iddialarını da kabul etmiyor. Bu durumun kendi mahkeme alanı için geçersiz olduğunu belirtiyor. Federal yasalara göre Halkbank’ın işlediği suçlar nedeniyle kendi mahkemesinde yargılanması için herhangi bir engel olmadığını belirtiyor” dedi.

Halkbank davasına New York Times’ın haberi nasıl etki etti?

Halkbank davasının açılmasıyla ilgili zamanlamaya dikkat çeken Akbulut, iddianamedeki yer alan suçlamalar ve Hakim Beman’ın davanın açıldığı gün New York Times gazetesinde yayınlanan bir habere atıfta bulunmasının dikkat çekici olduğunu belirterek, “Bu kararda enteresan bir durum söz konusu. Hakim Berman, Türkiye ile 2010

