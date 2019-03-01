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Yargıda Birlik Derneği: “Eğitim ve yargı camialarını sağduyuya davet ediyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 18:40 | Son Güncelleme

Yargıda Birlik Derneği, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde halı saha tartışması yüzünden 14 öğretmenin gözaltına alınması iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, eğitim ve yargı camiasına sağduyusu çağrısı yaptı.Yargıda Birlik Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Öncelikle belirtmek gerekir ki, müsnet olayın öğrenilmesiyle beraber konunun araştırılması için Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından müfettiş görevlendirilmiş ve bu durum yetkili makamlarca kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Yargıda Birlik Derneği, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde halı saha tartışması yüzünden 14 öğretmenin gözaltına alınması iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, eğitim ve yargı camiasına sağduyusu çağrısı yaptı.
Yargıda Birlik Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Öncelikle belirtmek gerekir ki, müsnet olayın öğrenilmesiyle beraber konunun araştırılması için Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından müfettiş görevlendirilmiş ve bu durum yetkili makamlarca kamuoyuyla paylaşılmıştır. Olayda cumhuriyet savcısının ya da güvenlik güçlerinin veya üçüncü bir kişinin kusurlu davranışlarının olup olmadığı ve bu minvalde adli ya da idari anlamda sorumluluklarının bulunup bulunmadığı yetkili makamlar tarafından yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkacaktır. Hal böyleyken ve henüz konu ile ilgili inceleme tamamlanmadan Çermik Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan meslektaşımızın peşinen suçlu olarak ilan edilmesini ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren sözlerle adeta linç edilmesini kabul edebilmemiz mümkün değildir. Hakeza yine münferit bir olay üzerinden genellemeler yapılarak ülkenin dört bir yanında mesai mefhumu bilmeden adaletin tesisi için fedakarca çalışan hakim ve cumhuriyet savcılarımızı zan altında bırakan ifadeler kullanılmasını asla doğru bulmuyoruz. Bu vesileyle belirtmek isteriz ki; cumhuriyet kavramını unvanında bulundurmanın mesuliyetini her daim yüreğinde hisseden savcılarımız ve hüküm kurarken gücünü ve yetkisini milletinden aldığını hiçbir zaman aklından çıkarmayan hakimlerimiz, dün olduğu gibi bugün de, demokrasinin olmazsa olmazı hukuk devletinin en büyük güvencesi olan bağımsız ve tarafsız yargı faaliyetini bihakkın yerine getirmeye devam edecekler ve büyük Türk milletinin vicdanındaki adalet duygusunun tatmini için var güçleriyle çalışacaklardır. Bu nedenle konu yetkili makamlarca bütün yönleri ile araştırılmalı ve çocuklarımızın istikbali için görev yapan iki güzide teşkilat arasında huzursuzluk yaratan tüm sorumlular tespit edilerek yasal gereği yapılmalıdır.
Nihayet konu ile ilgili süreci yakından takip etmeye devam edeceğimizi belirtiyor ve misyonları ülkemiz için hayati önemi haiz eğitim ve yargı camialarını sağduyuya davet ediyoruz.”

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