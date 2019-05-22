Yargıda Birlik Derneği geleneksel iftar programı

KIRŞEHİR (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, "Bakanlık bir tarafta, HSK bir tarafta. 7-8 aydır yargı reformu stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta büyük bir törenle Cumhurbaşkanımız kendisi açıklayacak bu stratejiyi. Gerçekten ciddi bir hazırlık yapıldı." dedi.

Yargıda Birlik Derneği'nin Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu restoranında düzenlediği iftar programında konuşan Öner, derneğin, 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde kendiliğinden millet içinden çıkarak büyük bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Taşrada, derneğin misyonunu doldurduğu şeklinde bazı sözler söylendiğini belirten Öner, asla böyle bir şeyin olmasını istemediğini vurgulayarak, bakanlık olarak her zaman dernekle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yargıda birliğin ve tarafsızlığın önemine işaret eden Öner, şöyle devam etti:

"Yani yargıyı artık şuncular, bunculardan kurtarmamız gerekiyor. Hepimiz biriz, ülkemiz için çalışıyoruz. Bu misyonu ve havayı ülkemize vermemiz gerekiyor. İşimiz burada bitmedi. Sizler burada çok büyük görevler ifa ediyorsunuz. Bakanlık olarak da derneğimizle çalışacağız. Hepinizden Allah razı olsun. FETÖ soruşturmalarında çok büyük mesafeler katettiniz. Bu hain örgütün başımıza neler getirdiğini hepimiz görüyoruz."