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  4. Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor!

Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 11:35 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, avukatların duruşmalara video konferansla katılabileceği e-duruşma sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir devrim olacak" ifadelerini kullandı.

Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara UYAP üzerinden görüntülü konuşma yöntemiyle bağlanılmasını sağlayacak "e-duruşma" uygulamasının test programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

Mahkemenin talebi uygun bularak kabul etmesiyle beraber avukat meslektaşımız bulunduğu yerden duruşmaya katılabilecek. Tanığını dinletebilecek, bilirkişiyi, uzmanı mahkeme dinleyebilecek. Çok önemli bir devrim olacak. Cep telefonu ile kimliğini doğrulayarak sisteme girecek, diğer işlerini yaparak hizmet verecek. Hepimizi bir arada tutan şey, ortak payda hukukun üstünlüğüdür. Biz bu sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceğiz.

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