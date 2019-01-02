Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Yargıda Hedef Süre' uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Davalar, Bakanlık tarafından belirlenen makul süre içerisinde bitirilecek. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, "Hedef sürelerini yargının tüm unsurlarının görüş ve önerilerini alarak titiz ve ayrıntılı bir çalışmanın sonucunda belirledik" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve savcılıkların verimliliğini arttırmak, tarafların, dava süreçlerinin ne zaman sonuçlanacağını öngörmelerini sağlamak amacıyla 'Yargıda Hedef Süre' uygulaması başladı. Çalışmalar kapsamında her bir dava ve soruşturma için hedef süreler belirlendi ve bu süreler Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve mahkemelere bildirildi.

Ankara Adliyesi'nde uygulama hakkında bilgi veren Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, "Hedef sürelerini yargının tüm unsurlarının görüş ve önerilerini alarak titiz ve ayrıntılı bir çalışmanın sonucunda belirledik. Pilot uygulamalarını da gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi yargılama hedef süreleri 2018 yılı adli yıl başlangıcı ile UYAP ekranlarına yüklenmiş ve bu tarihlerden itibaren açılan soruşturma ve davalara hedef süre verilmiştir" diye konuştu.