"Yargıda Hedef Süre" uygulaması pazartesi başlıyor

Bu çalışmalardan birinin de tüm yargı paydaşlarının işbirliği ile yürütülmesi gereken "Yargıda Hedef Süre" uygulaması olduğunun belirtildiği yazıda, uygulamanın zaman planlamasını, planlamaya uyumun takip edilmesini ve denetim mekanizmasının oluşturulmasını gerektiren bir sistem olduğu bildirildi.

Adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından birinin yargılamanın makul süre içerisinde bitirilmesi ilkesi olduğuna işaret edilen yazıda, yargılamanın bir an önce sonuçlandırılması suretiyle hak ihlaline yol açılmaması için birçok ülkede farklı alanlarda çalışmalar yürütüldüğü anlatıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, soruşturma ve davaların tamamlanma sürelerinin önceden ilan edilmesini öngören "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına ilişkin cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelere yazı gönderdi.

Yazıda, bu uygulamanın, makul sürede yargılama ilkesine hizmet edeceği, öngörülebilir bir yargısal süreç sunarak şeffaflık ve kamuoyu denetimini de sağlayacağı kaydedildi.

Hedef sürelerin, yargısal süreçlerin iyileştirilmesi için öngörülmüş idari bir düzenleme olduğu ifade edilen yazıda, Türkiye'de yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılıklarının etkililiğini ve verimliliğini artırmak, soruşturmaya başlandığında veya dava açıldığında tarafların yargılamanın ne zaman tamamlanacağını bilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıldığı anımsatıldı.

Yazıda, hedef sürelerle ilgili ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcıların, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin, akademisyenler ve avukatların katıldığı, yaklaşık 80 kişiden oluşan bir çalışma komisyonu oluşturulduğu bildirildi.

Komisyonun, hukuk yargılaması, ceza yargılaması ve idari yargı çalışma alt grupları halinde faaliyet gösterdiğinin anlatıldığı yazıda, adli istatistiklerde gösterilen ortalama soruşturma, kovuşturma veya yargılama sürelerinin, fiilen görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısının, mahkeme, hakim veya Cumhuriyet savcısına düşen derdest dosya sayısının veya puanının, soruşturma ve yargılama usul kurallarının dikkate alınarak hedef sürelerin belirlendiği vurgulandı.

\