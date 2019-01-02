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"Yargıda Hedef Süre" uygulamasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 12:42 | Son Güncelleme

Soruşturma ve davaların ne zaman sonuçlanacağının taraflara bildirilmesini öngören "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına başlandı - Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin: - "Bin 438 dava ve 220 suç soruşturması türü için hedef süreler belirlendi. Ceza davalarının tamamı için 10 ila 13 aylık süreler tespit edildi. Hukuk davalarının yüzde 87'si için 1 buçuk yılın altında, yüzde 13'ü için ise iki yıla kadar süreler öngörüldü. İdari yargıda ise davaların yüzde 95'i için 1 yıldan aşağı, yüzde 5'i için de 1 buçuk yıla kadar süreler belirlendi"

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan "Yargıda Hedef Süre" uygulaması kapsamında, soruşturma ve davaların ne zaman sonuçlanacağına ilişkin belirlenen süreler önceden taraflara bildirilecek.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Ankara Adliyesinde, basın mensuplarına uygulamayla ilgili bilgi verdi.

"Yargıda Hedef Süre" uygulamasının bugünden itibaren hayata geçirildiğini bildiren Çekin, bundan sonra soruşturma ve davaların bitirilmesinin öngörüldüğü sürelerin davanın taraflarına resen tebliğ edileceğini belirtti.

Hedef süreleri yargının tüm unsurlarının görüş ve önerilerini alarak titiz ve ayrıntılı bir çalışmanın sonucunda belirlediklerini aktaran Çekin, "Toplam bin 438 dava ve 220 suç soruşturması türü için hedef süreler belirlendi. Ceza davalarının tamamı için 10 ila 13 aylık süreler tespit edildi. Hukuk davalarının yüzde 87'si için 1 buçuk yılın altında, yüzde 13'ü için ise iki yıla kadar süreler öngörüldü. İdari yargıda ise davaların yüzde 95'i için 1 yıldan aşağı, yüzde 5'i için de 1 buçuk yıla kadar süreler belirlendi." diye konuştu.

- "Süreyi aşan davalara öncelik verilecek"

Bazı davalardan örnek veren Çekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boşanma davaları için 10 ay yani 300 gün, nafaka davaları için 8 ay, vesayet için 3 aylık bir süre öngördük. Cumhuriyet Başsavcıları tarafından yapılan soruşturmalar için, adam öldürme soruşturmalarında 5 ay, yağma suçlarında 3 ay, cinsel saldırı suçlarında da 4 aylık süreler öngördük.

Şüphesiz bu süreler azami süreler olup, yargılamalar veya soruşturma dosyasının seyrine göre süreç daha önce de sonuçlanabilecek. Bir ceza davasında tarafların ve varsa tanıkların ilk duruşmada dinlenmesi halinde mahkeme taraflardan resen araştırılacak başka bir husus yoksa yargılama 100 gün içinde sonuçlandırılabilecek.

Sürelerin aşılması halinde süreyi aşan davalara öncelik verilecek ve bir an önce davanın tamamlanması için çözüm üretilerek gerekli gayret gösterilmek suretiyle dava, yargılama kalitesinden ödün vermeden tamamlanmaya çalışılacak."

Davanın belirlenen sürelerde sonuçlandırılmasının, tarafların mahkemece öngörülen sürelere dikkat etmesini gerekli kıldığını bildiren Çekin, "Bu nedenle davanın taraflarının mahkemece belirlenen duruşma günlerine ve verilen sürelere riayet edilmesinin önemini tekrar hatırlatmak istiyorum." dedi.

Ertuğrul Çekin, şöyle devam etti:

"Hayatın her alanını kuşatan hukuk, kendisinden beklenen çözümleri de üretmek zorunda. Bu zorunluluk biz hukukçulara sorumluluklar yüklüyor. Burada öne çıkan husus, topluma karşı daha hesap verebilir ve şeffaf bir yargı düzeninin oluşturulması. Kaliteli bir adalet hizmeti üretmek hepimizin derdi olmalı. Bunu sahiplenen bir sistem kuramazsak ne yaparsak yapalım başarılı olamayız. Hangi kanunu çıkarırsak çıkaralım yüksek sorumluluk duygusu ve sorunlara çözüm üreten bir anlayışa sahip olmayan dinamik bir çalışma ortamı oluşturamazsak reformlarımız akim kalır. Yargının tüm çalışanları bunun farkında olmalıdır."

Çekin, yeni uygulamanın hukukçulara hayırlı olmasını diledi.

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Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin yargıda hedef süre

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