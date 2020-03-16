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Yargıda koronavirüs önlemleri! Duruşmalarla ilgili peş peşe erteleme kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 11:52 | Son Güncelleme

İstanbul Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 14 Nisan'a kadar sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davaların duruşmaları yapılacak. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, hafta boyunca görülmesi planlanan Akıncı Üssü davasına 30 Mart'a kadar ara verdi. Ankara'daki diğer mahkemeler de duruşmaları ertelemeye başladı. Mersin ve Erdemli adliyelerinde tutuklu ve ivedi işler hariç olmak üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan duruşmalar ertelendi.

Yargıda koronavirüs önlemleri! Duruşmalarla ilgili peş peşe erteleme kararları

Birçok alanda koronavirüs kapsamında önlemler alınmaya devam ederken, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmalar için de yeni bir düzenleme yapıldı.

14 NİSAN'A KADAR DAVALAR ERTELENDİ

Alınan karar doğrultusunda, 14 Nisan'a kadar sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davalar görülecek ve acil duruşmalar yapılacak.

Bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler ve ara kararlar taraflara tebliğ edilecek.

Ayrıca, tutuklu şüpheli ve sanıkların, adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlanacağı öğrenildi.

ANKARA'DA DA AYNI KARAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasının görülmesine, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mart'a kadar ara verildi. Mahkemece, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde hafta boyu görülmesi planlanan 475 sanıklı davanın koronavirüs nedeniyle bu ve gelecek haftaki duruşmalarına ara verilmesi, yargılamaya 30 Mart'ta devam edilmesi kararlaştırdı.

DİĞER DURUŞMALAR DA ERTELENİYOR

AA'daki habere göre Ankara'daki diğer mahkemeler de koronavirüs nedeniyle duruşmaları ertelemeye başladı. Bazı ağır ceza mahkemeleri, sanıkları tutuksuz olan davaların duruşmalarını çoğunlukla 2-3 hafta erteledi. Tutuklu sanıkların bulunduğu dosyalarda sanıkların cezaevinden video-konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarının sağlanması için cezaevi müdürlüklerine müzekkereler gönderildi.

Ankara'daki kimi mahkemeler ise bugüne duruşma günü verilmesine karşın adliyeye gelmeyen sanık, müdahil ve taraf avukatlarını mazeretli kabul ediyor.

HSK'NIN TAVSİYA KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),koronavirüse ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı göndermişti.

MERSİN'DE DE DURUŞMALARA ARA VERİLDİ

Mersin ve Erdemli adliyelerinde tutuklu ve ivedi işler hariç olmak üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan duruşmalar ertelendi.

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