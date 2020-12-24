Yargıda kritik atamalar! Yeni başsavcılar belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çok sayıda hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapılan yeni bir kararname yayımlandı.

Buna göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz getirildi.

Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Başavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı.

ŞABAN YILMAZ KİMDİR?

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı. Ankara Batı Başsavcılığı döneminde FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü merkezli soruşturmaları yürüttü. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, 8 Temmuz 2019’da Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.

AHMET AKÇA KİMDİR?

1973 Yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu 1997 yılında, Hakim adaylığına başladı. 1999 Yılı Temmuz ayında Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayan Akça sırasıyla; Reşadiye, Batman, Karaman, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 2012 Yılında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Dört yıllık bir görevin sonunda Haziran 2016 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Ekim 2017’de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Genelkurmay Başkanlığı eksenli 15 Temmuz darbe soruşturmalarını yürüttü. 25 Temmuz 2018’de Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Ahmet Akça evli ve iki çocuk babası.

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