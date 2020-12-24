HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yargıda kritik atamalar! Yeni başsavcılar belli oldu

Yargıda kritik atamalar! Yeni başsavcılar belli oldu

24.12.2020 13:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yargıda kritik atamalar! Yeni başsavcılar belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan kararnameye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çok sayıda hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapılan yeni bir kararname yayımlandı.

Buna göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz getirildi.

Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Başavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı.

ŞABAN YILMAZ KİMDİR?

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı. Ankara Batı Başsavcılığı döneminde FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü merkezli soruşturmaları yürüttü. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, 8 Temmuz 2019’da Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.

AHMET AKÇA KİMDİR?

1973 Yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu 1997 yılında, Hakim adaylığına başladı. 1999 Yılı Temmuz ayında Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayan Akça sırasıyla; Reşadiye, Batman, Karaman, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 2012 Yılında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Dört yıllık bir görevin sonunda Haziran 2016 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Ekim 2017’de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Genelkurmay Başkanlığı eksenli 15 Temmuz darbe soruşturmalarını yürüttü. 25 Temmuz 2018’de Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Ahmet Akça evli ve iki çocuk babası.

Ayrıntılar birazdan...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Engelli memur alımları başlıyor!Engelli memur alımları başlıyor!
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Hayati uyarı: Hemen vazgeçin

Hayati uyarı: Hemen vazgeçin

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Koronavirüs aşıları ne zaman Türkiye gelecek ve uygulanacak? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün

Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün

Müzisyenlere para yardımı başvuru formu 2021... Müzisyen desteği başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenlere para yardımı şartları ve süresi!

Müzisyenlere para yardımı detayları!

Köylü- çiftçi yapılandırma 2020 başvurusu... Çiftinin Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi bitiyor!

Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!

Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

Engelli memur alımları başlıyor!

Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu

Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu

Köyden çıkmadı, İstanbul'dan ceza geldi

Köyden çıkmadı, İstanbul'dan ceza geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.