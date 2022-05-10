Yargıda “Usta-çırak sistemi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki Danıştay Konferans Salonu’nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan, “Geçmişte hukuka aykırı pek çok tarize, tacize, cezaya muhatap olmuş bir siyasetçi olarak ülke yönetimine geldiğim günden beri Türkiye’nin hukuk devleti niteliğini güçlendirmenin mücadelesini veriyorum” dedi.

“ÜLKEMİZİ YENİ BİR ANAYASAYA MUTLAKA KAVUŞTURACAĞIZ”

Türkiye’nin yeni bir anayasası olması için TBMM’de defalarca teşebbüste bulunduklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Maalesef bu teşebbüsümüz muhalefet partilerinin süreci tıkayan, uzlaşmaz tavrı sebebiyle akamete uğradı. Geçtiğimiz yıl yeni bir anayasa için tekrar harekete geçtik. Kendi hazırlıklarımızı yürütürken, muhalefetten de en azından bir metin teklifini ortaya koymasını bekledik. Aradan geçen bunca zamana rağmen önümüze üzerinde konuşabileceğimiz herhangi bir metin gelmedi. Biz de kendi hazırlığımızı beklemeye almak mecburiyetinde kaldık. Ancak milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız.”

“HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİNİ GETİRİYORUZ”

Anayasa’daki 134 hükmüm geçen 20 yılda değiştiğini söyleyen Erdoğan, konuşmasında yargıda yapılan değişikliklere değindi.

“Anayasanın ve kanunların değişmesi ne ülkemize mahsustur ne de olumsuz karşılanması gereken bir durumdur” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz yıl açıkladığımız yeni anayasa hazırlığımızı Meclis’te gereken çoğunluğu sağlasa bile halk oyuna sunacağımızı ifade etmiştik. Yeni kanunlar çıkartılması ve mevcut kanunların değiştirilmesi Meclis’in asli yasama görevidir. Kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcıların niteliği de adaletin tecellisinde hayati öneme sahiptir. Bu anlayışla yargı teşkilatımızın insan gücü kalitesini ve donanımı artırmak için hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Yargının tüm kademelerinde toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev yapacak hakim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hakim olacaktır. Bir anlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde devletin başı ve yürütmenin temsilcisi olan Cumhurbaşkanıyla, milli iradenin temsilcisi Meclisimizle ve millet adına karar veren yargımızla ülkemizi her alanda daha ileriye götürmeyi sürdüreceğiz.”

