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  4. Yargıda yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Yargıda yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

03.10.2024 01:28
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıda yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Osman Kiper, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, Yargıtay üyeliğine seçildi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz Aydemir ise Danıştay üyesi oldu.

HSK Genel Kurulu Kararı

Öte yandan, HSK Genel Kurulunca, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifiyle, Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verildi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete hsk
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