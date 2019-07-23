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Yargıdan asistan hekimler için nöbet kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan asistan hekimin, uzmanlık eğitimi dışında başka bir serviste nöbet tutturulmasını yönetmeliğe aykırı buldu.

Yargıdan asistan hekimler için nöbet kararı

Sağlık-Sen, üyelerinden asistan hekimin uzmanlık alanı dışındaki serviste nöbet tutturulmasını kararının iptali için Bolu İdare Mahkemesine başvurdu. Bunun üzerine Düzce Üniversitesi Rektörlüğü de Bolu İdare Mahkemesine işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle müracaat etti. Yargılama sonucu mahkeme, yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde karar verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Bunun üzerine Sağlık-Sen avukatı, müvekkili hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen karara itiraz etti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İtirazı değerlendiren mahkeme, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararı ile belirlenen rotasyon kapsamındaki öğrenim ve görev alanları dışında nöbet tutması sonucunu doğuracak şekilde işlem yapılmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Sağlık-Sen'in itirazının kabulüne, yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik itiraz konusu mahkeme kararının kaldırılmasına hükmeden Ankara Bölge İdare Mahkemesi, asistan hekimin aldığı uzmanlık eğitimi dışında başka bir bölümde nöbet tutmamasına oy birliğiyle karar verdi.

Kararı değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, uzmanlık eğitimlerini sürdüren asistan hekimlerle ilgili nöbet düzenlemelerinin "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği"nde yer aldığını söyledi.

'YANLIŞIN ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan asistan hekimlere uzmanlık eğitimi dışında nöbet yazılmasının yönetmeliğe aykırı olduğunu vurgulayan Durmuş, "Mahkemenin verdiği kararla bu yanlışın önüne geçildi. Uzmanlık eğitimi alan tüm asistan hekimler için bu karar emsal teşkil edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Düzce asistan hekim Nöbet

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