Yargıdan asistan hekimler için nöbet kararı

MAHKEME KARARINI VERDİ İtirazı değerlendiren mahkeme, Tıpta Uzmanlık Kurulu kararı ile belirlenen rotasyon kapsamındaki öğrenim ve görev alanları dışında nöbet tutması sonucunu doğuracak şekilde işlem yapılmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ Bunun üzerine Sağlık-Sen avukatı, müvekkili hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen karara itiraz etti.

Sağlık-Sen, üyelerinden asistan hekimin uzmanlık alanı dışındaki serviste nöbet tutturulmasını kararının iptali için Bolu İdare Mahkemesine başvurdu. Bunun üzerine Düzce Üniversitesi Rektörlüğü de Bolu İdare Mahkemesine işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle müracaat etti. Yargılama sonucu mahkeme, yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde karar verdi.

Kararı değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, uzmanlık eğitimlerini sürdüren asistan hekimlerle ilgili nöbet düzenlemelerinin "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği"nde yer aldığını söyledi.

'YANLIŞIN ÖNÜNE GEÇİLDİ'



Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan asistan hekimlere uzmanlık eğitimi dışında nöbet yazılmasının yönetmeliğe aykırı olduğunu vurgulayan Durmuş, "Mahkemenin verdiği kararla bu yanlışın önüne geçildi. Uzmanlık eğitimi alan tüm asistan hekimler için bu karar emsal teşkil edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

