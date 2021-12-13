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Yargıdan Atatürk Orman Çiftliği için yeni karar

13.12.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasına izin vermedi.

Yargıdan Atatürk Orman Çiftliği için yeni karar

Çevre ve Şehirclik Bakanlığı'nın itirazını reddeden mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını onayladı.Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Etimesgut'ta tarımsal üretim alanı olan Atatürk Orman Çiftliği Birinci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı'nın "askeri alan" olarak yapılaşmaya açılmasına izin vermedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Anakara 4. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına itirazını değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, yürütmeyi durdurma kararının yasaya aykırı olmadığını belirterek Bakanlığın itirazını reddetti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kararın daha önce iki kez yargıya taşındığını ve iki kez yürütmeyi durdurma kararına rağmen Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapılaşmada ısrar ettiğini belirtti. Candan, "Üst mahkeme itirazı reddederek, yapılaşma ısrarına geçit vermemiştir. Atatürk Orman Çiftliği alanları halka emanet edilmiştir, kamusaldır halka kapalı olamaz" açıklamasını yaptı.

Candan, "Özel Kuvvetler Komutanlığı başka yerde konuşlansın. AOÇ halkındır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ankara 4. İdare Mahkemesi, "Etimesgut İlçesi Erler Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Birinci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 3257 Ada, 5 numaralı parselin 250.000 m2'lik kısmına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği" işlemlerinin yürütmesini durdurmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine ek rapor isteyen mahkeme, bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı, çifte yürütmeyi durdurma kararının ardından kararı bir üst mahkemeye taşıdı.

DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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