Yargılanan gazeteciler ve tutuklu gazeteci yakınları anlatıyor

Tutuklu olan gazetecilerin yakınları ve yargılanan gazeteciler DW Türkçe’ye konuştu.Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü. Türkiye’de ise gazetecilik mesleğine dönük yargı baskısı devam ediyor. Haberler ve mesleki faaliyetler terörle ilişkilendirilirken, hapisteki gazetecilerin tahliye talepleri reddediliyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’na göre Türkiye genelinde 85 tutuklu ve hükümlü gazeteci bulunuyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre 180 ülke arasında 154. sırada yer alan Türkiye; basın özgürlüğünde son 15 yılda 56 basamak geriledi.

Dün açıklanan BİA Medya Gözlem Raporu’na göre ise bu yılın ilk üç ayında 121 gazeteci Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kanunu kapsamında toplam bin 501 yıl 8 ay hapis cezasıyla yargılanırken; yedi gazeteci de toplam 1 milyon 560 bin TL tazminat istemiyle karşı karşıya kaldı.

Tutuklu olan gazetecilerin yakınları ve yargılanan gazeteciler, bunun gerekçelerini DW Türkçe’ye anlattı.

Pelin Ünker

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